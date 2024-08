5人組ボーイズグループ、ASTRO(アストロ)のCHA EUN-WOO(チャウヌ)が自身のInstagramに近況ショットを公開した。

【写真】本格的な装備でサイクリングを楽しむチャウヌ

■自転車を片手で軽々!サイクリングを楽しむチャウヌのプライベートショット

自転車の絵文字を添えて公開されたのは、夜の川辺の道で、自転車を引きながら歩くチャウヌの姿を捉えた写真だ。チャウヌは黒のサイクリングスーツに身を包み、目にはゴーグルをつけた凛々しい姿。ピッタリと体にフィットしたサイクリングスーツからは鍛えられた腕の筋肉がのぞき、逞しさを感じさせる。

4、5枚目には小顔が際立つ白のヘルメットを装着し、片手で軽々と自転車を持ち上げる姿も。最後は、サイクリング後に飲んだのだろうか、美味しそうなビールのジョッキの写真で締めくくっている。

チャウヌのスタイルの良さと逞しさを感じさせるプライベートショットに「かっこよすぎる」「本格的なサイクリングしてるんだね」「腕の筋肉えぐい」「運動後のビールは欠かせないね!」とファンからさまざまな感想が書き込まれている。

■チャウヌ(ASTRO)とPeder Eliasのコラボ曲「Hey Hello」ティザー写真も公開

また自身のストーリーズには、先月ソウルで開催した『2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] Encore in Seoul』で先行披露した、ノルウェーのシンガーソングライター・Peder Elias(ペーダー・イライアス)とのコラボ曲「Hey Hello」(8/30リリース)のティザー写真を公開。Peder Eliasも「Peder Elias X CHA EUN-WOO COMING SOON」とメッセージを添えてステージに立つふたりの後ろ姿にポップなタイトルロゴを添えたティザー写真を投稿している。