チェルシーに所属するベルギー代表はようやくクラブを去ることとなる。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシー所属のベルギー代表FWロメロ・ルカクはナポリへの完全移籍が決定したという。



アンデルレヒトU-17出身のルカクは2021年にインテルからチェルシーに復帰を果たすと序盤は大活躍。しかし次第にパフォーマンスを落とし、翌年にインテルへ1年間レンタル移籍。復帰した昨季もローマへレンタル移籍するなど、チェルシーでの居場所が無くなっていた。





Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.



Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.



Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.



Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl