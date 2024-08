天皇杯準々決勝の会場、KO時間、チケット販売開始日時が決定…J1の6クラブとJ2の2クラブが対戦

日本サッカー協会(JFA)は23日、天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 準々決勝の試合会場、キックオフ時間、およびチケット販売開始日時が決定したことを公式サイト上で発表した。JFAの公式サイト上で発表された準々決勝の試合会場、キックオフ時間、およびチケット販売開始日時は次のとおり。■天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 マッチスケジュール《準々決勝》9月11日(水)、18日(水)、25日(水)開催[予備日9月11日(水)、25日(水)]<マッチNo.>【81】<試合日>9月25日(水)<キックオフ>18:30<対戦カード>横浜F・マリノス vs レノファ山口FC<会場>ニッパツ三ツ沢球技場<略称>ニッパツ

<マッチNo.>【82】<試合日>9月11日(水)<キックオフ>18:30<対戦カード>サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪<会場>エディオンピースウイング広島<略称>Eピース<マッチNo.>【83】<試合日>9月25日(水)<キックオフ>19:00<対戦カード>鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸<会場>ノエビアスタジアム神戸<略称>ノエスタ<マッチNo.>【84】<試合日>9月18日(水)<キックオフ>19:00<対戦カード>京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉<会場>フクダ電子アリーナ<略称>フクアリ※マッチNo.81〜83は、ACLE・ACL2 2024/25出場チーム(ヴィッセル神戸、横浜F・マリノス、サンフレッチェ広島)の日程および会場を考慮した試合日■天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 準々決勝 チケット販売開始日時《販売開始日》9月11日(水)開催分 マッチナンバー【82】:9月4日(水)18:00〜9月18日(水)・25日(水)開催分 マッチナンバー【81】【83】【84】:9月7日(土)10:00〜※準決勝以降のチケット販売に関する情報は追って発表