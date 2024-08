マンション大規模修繕 関東ランキング 3年連続受賞！セラフ榎本「オリコン顧客満足度(R)調査」

セラフ榎本は、oricon MEが発表した2024年 オリコン顧客満足度(R)調査 マンション大規模修繕 関東ランキングにて第4位を獲得しました。

セラフ榎本「オリコン顧客満足度(R)調査」

■調査概要

・調査主体

oricon ME

・調査方法

インターネット調査

・調査回答者

2,622人

・調査対象企業数

38社

・調査期間

2024年02月20日〜2024年03月13日

2023年02月16日〜2023年03月13日

2022年03月04日〜2022年03月18日

・調査対象者

(性別) 指定なし (年齢) 20〜84歳 (地域) 全国

・条件

過去7年以内に、現在居住しているマンションで、大規模修繕を依頼した経験があり、その際に管理組合の理事会の理事もしくは修繕委員を担当したことがある人

上記条件に加え、以下のいずれかの方法で施工会社の依頼に関わった人

1) 直接、理事会や修繕委員会から大規模修繕工事会社への依頼に関わった人

2) マンションの管理会社や、外部のコンサルなどを通して、大規模修繕工事会社への依頼に関わった人

・定義

住宅リフォーム事業者団体登録制度に登録された団体に加盟しており、マンションの大規模修繕を実施している企業

ただし、以下は対象外とする

1) 給排水管や電気設備など一部設備の工事に特化している企業

2) 主に自社・自グループが管理するマンションの大規模修繕を実施している企業

セラフ榎本は、oricon MEが発表した2024年 オリコン顧客満足度(R)調査 マンション大規模修繕 関東ランキングにて第4位を獲得。

※オリコン顧客満足度ランキングサイト

https://life.oricon.co.jp/rank-mansion-large-repair/area/

同社はオリコン顧客満足度(R)調査 マンション大規模修繕 関東ランキングに2022年よりランクインしており、2024年は第4位を獲得したことで3年連続の受賞となりました。

(※2023年関東 2位/2022年関東 5位)

同調査は、「現場管理者の対応」「作業員の対応」「仕上がりの納得感」など、全6項目で評価されています。

