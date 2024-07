“ミュージックキーホルダー”に名前の印刷も！ローランド ディー.ジー.「808 DAY at Roland Store Tokyo」

ローランド ディー.ジー.は、ローランドが2024年8月8日(木)〜31日(土)に開催するイベント「808 DAY at Roland Store Tokyo」において、オリジナル限定グッズ製作や店舗装飾でコラボレーションします。

ローランド ディー.ジー.「808 DAY at Roland Store Tokyo」

期間 : 2024年8月8日(木) 〜 8月31日(土) ※火曜日定休

営業時間 : 12:00 〜 19:30

会場 : Roland Store Tokyo

東京都渋谷区神宮前4丁目25番37号

050-1754-3808

公式サイト:

https://www.rolandstoretokyo.com

ローランド ディー.ジー.は、ローランドが2024年8月8日(木)〜31日(土)に開催するイベント「808 DAY at Roland Store Tokyo」において、オリジナル限定グッズ製作や店舗装飾でコラボレーション!

ローランドは、電子ピアノ、電子ドラム、シンセサイザーをはじめとした電子楽器から、デジタルミキサーや映像音響機器などの業務用機器まで、豊富な製品をグローバルに提供するブランドです。

その高品質で独創的なソリューションは、名だたるミュージシャンやクリエイター、アマチュアのユーザーまで世界中の方に幅広く愛用されています。

なかでも、1曲分のリズムを自由に制作できる世界初のリズムマシンとして1980年に誕生した「TR-808」は、同社を代表する製品のひとつであり、TR-808が生み出す独特なサウンドは、ヒップホップやダンス・ミュージック、さらには現代のポップ・ミュージックまで、ミュージシャンやプロデューサーの音楽制作に多大な影響を与え、発売から40年以上が経った今もなお、根強い人気を誇っています。

コラボレーションする「808 DAY at Roland Store Tokyo」は、このTR-808のセレブレーションイベントとして開催されるものです。

イベント期間中には、普段あまり目にすることのできないTR-808の実機が展示されます。

また、同社の各種インクジェットプリンターでオリジナル印刷が施された、本イベント限定のさまざまな808関連グッズの配布も行われます。

イベントを主催するローランド社のリテール推進室 橋本 悟史氏は「Roland Store Tokyoは、音楽を創造する楽しさや高揚感、そしてローランドブランドの世界観を体感いただくことができる旗艦店として昨年10月にオープンしました」と語ります。

ライブ・ステージのようなライティングや映像で演出された店内には、電子楽器をはじめとする最新の音楽関連機器が一堂に展示されており、常駐するプロダクト・スペシャリストによる詳細な機能説明や使い方に関するレクチャーなどを交えながら、ひとつひとつの製品をじっくりと楽しむことができます。

橋本氏は「今回のイベントでは、発売以来、たくさんのファンに愛され続けているTR-808の魅力を、当時からのファンの方々はもちろん、TR-808を操作したことのない若い世代の方々にまで、幅広く発信していきたいと考えています。

そのため製品展示だけでなく、ローランド ディー.ジー.社の協力により、このイベントならではの特典や演出をプラスすることで、楽しく、忘れられない特別な体験を提供したいと考えました」と述べています。

また、本コラボレーションを担当する同社グローバルセールス&マーケティング本部マーケティングユニットの中村 太一は「“創造の喜びを世界にひろめよう” これはローランド社と同社が共に大切にしているスローガンのひとつです。

今回のイベントでは、同社製品を活用したさまざまなグッズの製作や店舗装飾などに協力されました。

また、8月8日(木)〜11日(日)の4日間限定ではありますが、店内にUVプリンターを持ち込み、限定グッズのひとつである “ミュージックキーホルダー”に、その場でお客様のお名前を印刷するサービスも提供します。

ローランド社の音楽と、同社のオンデマンド印刷技術を組み合わせることで、よりクリエイティブなワクワク体験を演出できると思います」と意気込みを語りました。

なお、コラボレーションの詳細や本イベントの概要は下記の通りです。

<コラボレーション詳細>

(1) ミュージックキーホルダー

8月8日から8月31日にRoland Store Tokyoにて5,000円以上購入いただいた先着150名のお客様に、限定ミュージックキーホルダーをプレゼント。

合同会社SHIDOMODOが“The Music”ブランドで展開するこのミュージックキーホルダーは、スマートフォンにかざすだけで楽曲再生ができる、今話題のキーホルダー型の記録メディア。

今回の限定グッズには、ブラウザ上でTR-808の楽曲制作が行える「Roland 50 Studio」が登録されており、誰もが手軽にTR-808サウンドを体験できる。

表面には同社UVインクジェットプリンターMO-240で印刷されたオリジナルデザインが施されており、さらに、8月8日(木)〜11日(日)の4日間限定で、小型UVインクジェットプリンターBD-8による店頭での名入れ印刷サービスも実施。

※ミュージックキーホルダーについて

https://themusic.studio.site/

限定ミュージックキーホルダー

(2) ステッカー

8月1日から8月31日にRoland Store Tokyoに来店し、SNSでハッシュタグ#808day、#rolandstoretokyoをつけてイベントの模様を投稿いただいたお客様に、同社低溶剤インクジェットプリンターXP-640で印刷された数量限定のTR-808オリジナルステッカーをプレゼント。

数量限定のTR-808オリジナルステッカー

(3) 店舗装飾

イベント期間中にRoland Store Tokyoのショウウィンドウを、同社UVインクジェットプリンターLG-640のプリント装飾で華やかに演出。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ミュージックキーホルダー”に名前の印刷も!ローランド ディー.ジー.「808 DAY at Roland Store Tokyo」 appeared first on Dtimes.