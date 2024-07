“離婚説が浮上”T-ARA ジヨン、約1ヶ月ぶりにSNSを更新…デビュー15周年記念にメンバー4人が集合

T-ARAのジヨンが、デビュー15周年を祝福した。ジヨンは29日、自身のInstagramを通じて「Happy 15th anniversary. Thank you all so much for your constant support and love. I truly appreciate everything you do for us. I love you Queen's」というコメントと共に、1枚の写真を掲載した。

写真には、カメラに向かって微笑んでいるT-ARAのジヨン、ヒョミン、ウンジョン、キュリの姿が収められている。4人は、晴れた空の下で変わらないビジュアルを誇った。ジヨンは、QUEEN'S(T-ARAのファンの名称)にも感謝の気持ちを伝えた。T-ARAのデビュー日は、2009年7月29日だ。このような状況で彼女は、先月10日にセルフショットを掲載して以降、初めての投稿であり、より注目を集めた。最近、彼女は夫で野球選手のファン・ジェギュンとの離婚説が浮上。最後の投稿からは49日、離婚説が浮上してからは33日で活動を再開した。同月16日、野球解説者のイ・グァンギルは釜山(プサン)慶南(キョンナム)圏のラジオでの野球中継の途中で、中継陣に「ファン・ジェギュンが離婚したこと、知っているか?」と言及した。該当内容は、休憩時間に交わした私的なトークで、ラジオ番組を通じては公開されなかったが、YouTubeで行われた見えるラジオを通じてリアルタイムで生中継されて波紋を呼んだ。同野球解説者は、二人の離婚説と関連して「私が誤解していた。間違っていた」と謝った。ジヨンの前所属事務所の代表も、離婚説について「事実無根だ」と否定した。ジヨンとファン・ジェギュンは、2022年12月に結婚。2人はジヨンのYouTubeチャンネルを通じて新婚生活を公開してきたが、現在はYouTube活動を中止している。