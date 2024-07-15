³×Áõ¤ÎËÜ¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇËâÆ³½ñ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡£

³×¤Ç½ÐÍè¤¿ÀÖ¤¤É½»æ¤ò»ý¤Ä¡¢ËÜ¤Î¤è¤¦¤À¡£

¤³¤Á¤é¤Ï³×ºÙ¹©¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLoakeWeald(¥í¡¼¥¯¥¦¥£¡¼¥ë¥É)¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷loakeweald¡Ë¤¬2024Ç¯7·î8Æü¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£

ËÜ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤­¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¤½¤ÎÆâÉô¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

°ìÂÎ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï²¿¤¬......¡©¡¡³«¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£

¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¿¿¼Â

¥Ñ¥«¤Ã¤È³«¤¯¤È¡¢¤Þ¤º³«¤¯¤Î¤ÏÍÎ½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¸¡£

¼«Á³¤Ë¤³¤³¤¬³«¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£

¥Ú¡¼¥¸¾åÉô¤¬¤á¤¯¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤ª»¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª

¤½¤¦¡¢¤³¤ÎËâÆ³½ñ¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ï¡¢LoakeWeald(¥í¡¼¥¯¥¦¥£¡¼¥ë¥É)¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍÓÂçÍ³¥áÉÛ¡Ê¥è¥¦¥À¥¤¥æ¥á¥Õ¡Ë¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿ºâÉÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª

¤·¤ª¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î°ú¤­¼ê¤Ç¡¢³«¤±¤ì¤Ð¾®Á¬Æþ¤ì¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊÌ¤Î"¥Ú¡¼¥¸"¤ò¤á¤¯¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£

¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö...¤µ¤¤¤Õ...¤µ¤¤¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÃí»ë¤·¤Æ¤¿¤éºâÉÛ¤À¤Ã¤¿£÷¡×
¡Ö¤³¤Î¤ªºâÉÛ¤¹¤´¤¤¡ª¤ªºâÉÛ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡¼¡ª¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªËÜ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×

ËÜ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá

¡ÖLoake Weald¡×¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÏÃÂê¤ÎºâÉÛ¤Ï¡ÖAntique book wallet¡ÚRabbit¡Û¡×¡£

¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤ÎÍÎ½ñ¤Î¤è¤¦¤ÊºâÉÛ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌÏÍÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼êÅÉ¤ê¤ä¼êÀ÷¤á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

9Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÓÂçÍ³¥áÉÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢À©ºî¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£

¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ´ò¤·¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÍÓÂçÍ³¥áÉÛ¤µ¤ó¡Ë

¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤­¤ë¸Â¤êËÜÊª¤ÎËÜ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¡£¥Ú¡¼¥¸1Ëç1Ëç¤ä¡¢¤·¤ª¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î°ú¤­¼ê¤Ê¤É¡¢ËÜ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿¡£

»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Û¤ÉËÜÊª¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤ÎÍÎ½ñ¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë³×¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¤òÀ¸¤«¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¡£

ºî¤ê¤¿¤Æ¤Î»þ¤è¤ê¤â¤É¤ó¤É¤ó¸Å½ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤À¡£

ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï18Ëü3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

¤¹¤Ç¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤âºÆÈÎÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏLoake Weald¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£