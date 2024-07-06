宮崎vs岐阜 スタメン発表
[7.6 J3第20節](いちご)
※19:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 34 遠藤光
MF 38 楠大樹
MF 44 井上怜
FW 11 橋本啓吾
FW 13 北村知也
控え
GK 21 清水羅偉
DF 4 大武峻
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 19 高瀬生聖
MF 26 藤原志龍
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 29 野澤陸
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 23 萩野滉大
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 99 イ・ヨンジェ
控え
GK 31 上田智輝
DF 18 小川真輝
DF 39 遠藤元一
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 21 青木拓矢
FW 17 田口裕也
監督
天野賢一
※19:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 34 遠藤光
MF 38 楠大樹
MF 44 井上怜
FW 11 橋本啓吾
FW 13 北村知也
控え
GK 21 清水羅偉
DF 4 大武峻
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 19 高瀬生聖
MF 26 藤原志龍
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 29 野澤陸
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 23 萩野滉大
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 99 イ・ヨンジェ
控え
GK 31 上田智輝
DF 18 小川真輝
DF 39 遠藤元一
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 21 青木拓矢
FW 17 田口裕也
監督
天野賢一