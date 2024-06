タリーズコーヒーは、創業日を記念した「27th Anniversary Happy Bag」をタリーズコーヒー店舗にて、6月19日(水)より販売中です。

タリーズコーヒー「27th Anniversary Happy Bag」

価格5,000円(税込)

発売日:2024年6月19日(水)

コールドブリュー オリジナルブレンド 1Pコールドブリュー グァテマラ アヤルサ 1Pエチオピア カッファG1 セレモニー 100g(豆)ウガンダ ルウェンゾリ ナチュラル 140g(粉)ドリンクチケット5枚 ※有効期限2024年12月18日(水)ストラップ付きトライタンボトル 430mlペーパーバッグ

タリーズコーヒーは、1997年8月7日に日本1号店がオープンして今年で創業27周年を迎えます。

日頃の感謝を込めて夏に販売されている「アニバーサリーハッピーバッグ」が2024年も登場しています。

2024年は“Tully’s, a Ray of Sunshine”がテーマ。

夏の暑い日を、タリーズのコーヒーやアイテムとともに楽しく過ごしていただきたいという気持ちが込められています。

様々な味わいのアイスコーヒーを楽しめるよう選定し、爽やかな色合いと生産国のモチーフをパッケージに施した限定のコーヒーや、軽くて丈夫なトライタン製のボトルは、自宅やお出かけ先でのコーヒーライフを彩ってくれます。

ストラップ付きのトライタンボトルは、様々なシーンで活用できます☆

夏のコーヒーライフがお得に楽しめるサマーバッグ。

タリーズコーヒー「27th Anniversary Happy Bag」は全国のタリーズコーヒー店舗で販売中です。

※数量限定のため、売り切れ次第販売終了となります。

※一部取扱いをしていない店舗があります。

