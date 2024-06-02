JFAがエリートプログラム女子U-14日韓交流メンバーを発表! 練習試合、合同トレーニングなどを予定
日本サッカー協会(JFA)は5月31日、エリートプログラム女子U-14日韓交流のメンバーを発表した。同プログラムは6月3日から7日まで行われ、トレーニングマッチの他、合同トレーニング、交流会が予定されている。
以下、JFA発表メンバー
■スタッフ
▽監督
横道玲香(JFAコーチ)
▽コーチ
佐野佑樹(JFAコーチ)
▽GKコーチ
井嶋正樹(JFAコーチ)
■選手
▽GK
蜷川梅乃(RESC GIRLS U-15/JFAアカデミー堺)
加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽FP
大藪妃紗(神村学園中)
平山樹歩(ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ)
片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
藤丸璃子(ディオッサ出雲FC ユース)
林祐未(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
今野友絵(マイナビ仙台レディースジュニアユース)
花澤麻里衣(藤枝順心サッカークラブジュニアユース)
成田葵菜(北海道コンサドーレ旭川U-15)
沖口璃々花(INAC神戸テゾーロ)
米倉和心(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
高橋楓(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15)
川原未夢(高知中)
加藤里來(常葉大橘中)
寺田莉紗(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
竹村一華(富山レディースサッカークラブ)
天川佳音(サンフレッチェ福山レジーナジュニアユース)
浅見ゆり菜(琉球デイゴスセミーリャス)
佐藤桜咲(ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ)
以下、JFA発表メンバー
■スタッフ
▽監督
横道玲香(JFAコーチ)
▽コーチ
佐野佑樹(JFAコーチ)
▽GKコーチ
井嶋正樹(JFAコーチ)
■選手
▽GK
蜷川梅乃(RESC GIRLS U-15/JFAアカデミー堺)
▽FP
大藪妃紗(神村学園中)
平山樹歩(ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ)
片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
藤丸璃子(ディオッサ出雲FC ユース)
林祐未(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
今野友絵(マイナビ仙台レディースジュニアユース)
花澤麻里衣(藤枝順心サッカークラブジュニアユース)
成田葵菜(北海道コンサドーレ旭川U-15)
沖口璃々花(INAC神戸テゾーロ)
米倉和心(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
高橋楓(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15)
川原未夢(高知中)
加藤里來(常葉大橘中)
寺田莉紗(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
竹村一華(富山レディースサッカークラブ)
天川佳音(サンフレッチェ福山レジーナジュニアユース)
浅見ゆり菜(琉球デイゴスセミーリャス)
佐藤桜咲(ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ)