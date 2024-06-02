　日本サッカー協会(JFA)は5月31日、エリートプログラム女子U-14日韓交流のメンバーを発表した。同プログラムは6月3日から7日まで行われ、トレーニングマッチの他、合同トレーニング、交流会が予定されている。

　以下、JFA発表メンバー

■スタッフ

▽監督

横道玲香(JFAコーチ)

▽コーチ

佐野佑樹(JFAコーチ)

▽GKコーチ

井嶋正樹(JFAコーチ)

■選手

▽GK

蜷川梅乃(RESC GIRLS U-15/JFAアカデミー堺)

加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▽FP

大藪妃紗(神村学園中)

平山樹歩(ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ)

片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)

藤丸璃子(ディオッサ出雲FC ユース)

林祐未(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)

今野友絵(マイナビ仙台レディースジュニアユース)

花澤麻里衣(藤枝順心サッカークラブジュニアユース)

成田葵菜(北海道コンサドーレ旭川U-15)

沖口璃々花(INAC神戸テゾーロ)

米倉和心(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

高橋楓(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15)

川原未夢(高知中)

加藤里來(常葉大橘中)

寺田莉紗(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)

竹村一華(富山レディースサッカークラブ)

天川佳音(サンフレッチェ福山レジーナジュニアユース)

浅見ゆり菜(琉球デイゴスセミーリャス)

佐藤桜咲(ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ)