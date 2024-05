SUPER EIGHT(旧関ジャニ∞)、WEST.(旧ジャニーズWEST)、なにわ男子ら関西グループによるプロジェクト『KAMIGATA BOYZ(カミガタボーイズ)』が9月21、22日に大阪のヤンマースタジアム長居で、イベント『KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024』を開催することが発表された。

しかし、9月22日はSUPER EIGHTの全国デビュー日。ファンからは不満が噴出している。

デビュー日って重みがあるもんじゃないの?

SUPER EIGHTの大倉忠義(39)が旗振り役として、STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所。以下、STARTO社)の関西グループが集結するKAMIGATA BOYZ。

5月3日に配信限定シングル『無責任でええじゃないかLOVE』をリリースし、多くのチャートで1位を獲得。今回のイベントには前述の3組に加え、Aぇ! group、関西ジュニアも参加する。これには、

《20年前は野良扱いだった関西組を一大ファミリーに育て上げて100名を率いてスタジアムライブするなんてSUPER EIGHT兄さんかっこよすぎる》

といった称賛の声もあがり、関西を盛り上げようというSUPER EIGHTの粋な試みにも思える。だが、ファンが憤る理由があると話すのはアイドル雑誌ライターだ。

「今年の9月22日はSUPER EIGHTのデビュー日というだけでなく、2004年デビューの彼らにとっては20周年にあたります。そんな大事な日に、彼らと彼らのファンである『eighter(エイター)』だけでお祝いしたかったと嘆くファンが多いようです。

今SUPER EIGHTは、WEST.、なにわ男子、Aぇ! group、関西ジュニアの良い兄貴分となり、プロデューサー的な立場で関西を引っ張っていますが、SUPER EIGHTファンにとっては彼らは純粋なアイドルなんです」

大事な20周年という記念すべき日にも、後輩グループを引き連れSUPER EIGHTが「兄さん」の役割をするであろう今回のイベントについて、熱心なeighterからは、

《その日だけはエイトとエイターでのお祝いじゃダメだったんですか??》

《なんか20周年終える前に死に時かもしれません。怒りとか色々通り越してもはや悲しいです。虚しいです。こんな感情初めてです》

《本気で無理。上方(KAMIGATA BOYZ)揃えるなら、eightのデビュー日外せよ。単独やれよ。その日はSUPER EIGHTだけで。何考えてんの?WESTもなにわも諭してくれよ。そこは違うだろって。それくらいの重みがあるもんじゃないの?デビュー日って》

と、怒りや悲しみの声が溢れた。「SUPER EIGHT以外のグループは要らない」という極論も飛び出し、後輩グループのファンからはそうした声への反論も出るなど、ファン同士が対峙する状態となっている。また、

《全国デビュー日に、18祭スタジアム(SUPER EIGHT18周年記念野外ライブ)の時みたいに、通路にトー横界隈みたいなベタ座りヲタクとエイトの時に座って携帯いじってメンバーの事を馬鹿にするヲタク見たくないからな》

《デビュー日にお祝いの気持ちで溢れているeighterと興味なさそうにしている後輩Gのオタクが一堂に会するのはどうなんだい?その状況が嫌なんだよ》

《掛け持ち(のファン)は黙ってろよ。エイトだけが好きな人にとったら、エイトの記念日を蔑ろにされて関係ない後輩とそのファンに軽く扱われるなんてたまったもんじゃないだろ》

と、SUPER EIGHTの記念日に後輩グループファンがマナー違反するなどして盛り下げるのではないかと懸念する声もある。

実際、過去のSUPER EIGHTのイベントや、STARTO社所属タレント総出で4月と5月に行われたドームイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』でも、後輩グループのファンが彼らの出演時に興味無さげに座ったり、携帯をいじっていたという指摘も相次いでいる。

5万人をSUPER EIGHTだけで埋められるのか

一方で、SUPER EIGHTの動員力にも疑問があると話すのはイベント会社関係者だ。

「8人でデビューした彼らですが、メインボーカルを務め人気メンバーだった渋谷すばるさん(42)、錦戸亮さん(39)らが抜けて以降、ドームツアーだけでなく、アリーナツアーでも徐々に動員に苦戦するようになりました。(デビュー当時は内博貴も在籍、2006年にグループ脱退)

Snow ManなどSTARTO社所属の人気グループだと、ライブのチケットは定価の数倍で高額取引されることが普通ですが、SUPER EIGHTのドームライブは8000〜9000円台のものが2000円台になるなど定価割れしたことも。

2022年には、コロナ渦だったとはいえアリーナライブチケットが500円台で投げ売りされてたこともあったんです。ヤンマースタジアム長居のライブキャパシティーは5万人以上。2日間開催だと、20周年だからといって完売するのは容易ではないでしょう」

実際にSUPER EIGHTのファンからは、今回のイベントが合同であることについて、

《そんなんお前らがCD買わなかった結果やろとしか言えんよね。CD買わない癖にライブは行きたいとか厚顔無恥にも程があんのよ。売り上げどんどん落ちてるんだからそろそろドームも出来るか危ないって自覚もとうよ》

《CD買ってないしYouTubeも全然回ってないんだから今のエイトとエイターだけじゃ長居埋めれないのわかるでしょ。エイトたちで決めたことを過剰に批判すること、後輩は嫌いだから要らない邪魔だって行き過ぎた誹謗中傷は違くないですか?》

と、動員力だけでなく、CD売上やネット上での反響の無さを含め、SUPER EIGHTの吸引力の低下を指摘する声もある。

いずれにしても、KAMIGATA BOYZを引っ張っているのはSUPER EIGHTだ。彼らの決断に対し、後輩グループに難癖をつけるのは違う気がするが……。