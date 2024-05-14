豪華執筆陣40名による、おいしいアンソロジーの第4弾、『おいしいアンソロジー 喫茶店』（大和書房）が、5月9日の発売後ほどなく重版が決定した。

（参考：【写真】【重版情報】豪華執筆陣40名による至福のエッセイ『おいしいアンソロジー 喫茶店』が人気の理由）

お気に入りの喫茶店で時間をつぶす贅沢、喫茶店での私の決まり事、ふと思い出すあの店構え、メニューなど。豪華執筆陣40名による至福のエッセイで一服してみてはいかがだろう。

■目次コーヒーとの長いつきあい 阿刀田高贅沢な空気感の薬効 資生堂パーラー 村松友視淡い連帯 平松洋子国立 ロージナ茶房の日替りコーヒー 山口瞳喫茶店とカフェ 林望愛媛県松山 喫茶の町 ぬくもり紀行 小川糸喫茶店にて 萩原朔太郎変わり喫茶 中島らも初体験モーニング・サービス 片岡義男珈琲の美しき香り 森村誠一ニューヨーク・大雪とドーナツ 江國香織しぶさわ 常盤新平大みそかはブルーエイトへ シソンヌ じろうカフェ・プランタン 森茉莉気だるい朝の豪華モーニングセット 椎名誠富士に就いて 太宰治コーヒー色の回想 赤川次郎コーヒー 外山滋比古コーヒー屋で馬に出会った朝の話 長田弘しるこ 芥川龍之介コーヒー五千円 片山廣子一杯のコーヒーから 向田邦子喫茶店人生 小田島雄志喫茶店学 －キサテノロジー 井上ひさし可否茶館 内田百輭カフェー 勝本清一郎懐かしの喫茶店 東海林さだお芝公園から銀座へ 佐藤春夫東京らしい喫茶店 南千住『カフェ・バッハ』 木村衣有子〈コーヒー道〉のウラおもて 安岡章太郎喫茶店で本を読んでいるかい 植草甚一ミラーボールナポリタン 爪切男ウィンナーコーヒー 星野博美珈琲店より 高村光太郎ひとり旅の要領 阿川佐和子甘話休題（抄） 古川緑波あの日、喫茶店での出来事 麻布競馬場わが新宿青春譜 五木寛之カフェー 吉田健一コーヒーがゆっくりと近づいてくる 赤瀬川原平

（文＝リアルサウンドブック編集部）