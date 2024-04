欧州のチャンピオンズリーグも盛り上がりを見せているが、アジア・チャンピオンズリーグ(ACL)も佳境だ。



17日には準決勝1stレグの2試合が行われたが、特大のサプライズとなったのが34戦無敗を継続していたサウジアラビアのアル・ヒラルが黒星を喫したことだ。



アル・ヒラルは準決勝1stレグでカタールのアル・アインとアウェイで対戦。一部主力を欠いてはいたが、それでもアル・ヒラルにはFWマウコム、MFルベン・ネヴェス、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、DFカリドゥ・クリバリら欧州トップリーグで活躍してきた実力者が顔を揃えていた。





HIGHLIGHTS | Al Ain - Al Hilal



Soufiane Rahimi steals the show with a first half hat-trick against Al Hilal at Hazza Bin Zayed Stadium



Match Report https://t.co/dbodyRmSQb#ACL | #AINvHIL pic.twitter.com/TyjShLMFsz