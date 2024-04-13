¡ÖCB¤ÏÃ¯¡©¡×¡¡Àîºê¡¢Î¥Ã¦Â³½Ð¤Ç¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡Ö¿¼¹ï¡×¡Ö°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Àîºê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó11¿Í¤òÈ¯É½
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï4·î13Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¥¹¥¿¥á¥ó11¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢Î¥Ã¦¤ÎÂ³¤¯ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ç0-1¤ÈÇÔ¤ì¤¿Àîºê¡£CÂçºåÀï¤Ç¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÀ¥ÀîÍ´Êå¡¢ÂçÆîÂóËá¡¢º´¡¹ÌÚ°°¡¢µÌÅÄ·ò¿Í¤¬ÊÂ¤ÖÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¹â°æ¹¬Âç¤¬È´¤±¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢Í×¤È¤Ê¤ëCB¥¸¥§¥¸¥¨¥¦¤¬Á°Àá¤ÎÄ®ÅÄÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¡£¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF»°±ºñ¥ÂÀ¤â3Æü¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Ï¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖCB¤ÏÃ¯¡©¡×¡ÖDFÉÔÂ¤Ç¶ì¤·¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖCB¤Ï°°¡©¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²ø²æ¤¬Â¿¤¤¤È¤â¤¦¡Ä¡×¡ÖDFÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¡×¡Ö°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àîºê¤ÎCÂçºåÀï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó
DF
À¥ÀîÍ´Êå
ÂçÆîÂóËá
º´¡¹ÌÚ°°
µÌÅÄ·ò¿Í
MF
À¥¸Å¡¡¼ù
ÏÆºäÂÙÅÍ
»³ËÜÍª¼ù
FW
²ÈÄ¹¾¼Çî
¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç
¥¨¥ê¥½¥ó¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë