カメラは座席がクルクル回転し、まるでおもちゃのように巻き上げられる様子が映し出されており、撮影者でXユーザーの「Mr C Geo and PE」さんは当時のことをこのように説明していた。「我々が乗る直前にリフトは閉鎖された。怖い! 数人はリフトに取り残されていて、座席数台は明らかに突風による損傷を受けていた。」現地の情報によると、同スキー場の午後3時頃の風速は時速約20〜30キロだったものの、約15分後には時速100キロに変化したそうで、同リフトに友人のバーナビー・ダニングさん(Barnaby Dunning)と一緒に乗り、40分間動きが取れなかったというステファニー・バートさん(Stephanie Burt)は、当時のことをこう語った。「リフトが閉鎖されたのは私たちが乗ってから5分後で、もう少しで頂上に到達するところだった。それが突然の 強風 で座席は宙を舞い、お尻が何度も浮きあがり、私たちは前のフードに必死にしがみついていた。私が今、こうして生きていられるのは、体重が100キロあるバーナビーと一緒で座席が重かったから。ただ一時は、履いていたスキーが自分の肩に触れたほどだったのよ。」「私たちの後ろの座席の男性は、運悪くフードが風で開いてしまったの。それでフードが船の帆のように働いて、座席が大きく揺れていたわ。そして男性は、座席から落ちる直前に悲痛な叫びを上げたの。まるでこれから命を失ってしまうような、そんな恐ろしい叫びをね。」なお、この男性が座席から振り落とされる瞬間の映像は別のXユーザーがシェアしており、ヘリコプターで近くの病院に搬送されたことが明らかになっている。ただ「転落した男性はパトロールスタッフと一緒に歩いていた」という目撃情報があり、今回の 強風 による重傷者はいないという。それでもステファニーさんは、「隣のリフトの座席に何度もぶつかりそうになり、『もう夫や子供に会えないかもしれない』と思った。それで3回ほど飛び降りようとしたものの、思いとどまった」と述べ、死を意識したことを明かしていた。同リフトの耐風速度は時速約70キロとのことで、今回の 強風 では座席10台が損傷を受けて取り外されたものの、リフトは翌日に運転を再開したという。時速100キロの風は秒速に換算すると約27.8メートルと「立っていられないほどの非常に強い風」にあたるそうで、当時の動画には次のようなコメントが寄せられた。「これは怖い。」「こんな中でリフトを運転していたなんて無責任。乗る人にも責任がある。」「フード付きのリフトは、従来のリフトよりもこういった状況には弱いのだろう。」「この日は3時頃までは 天気 が良かったのに、その後、風が急に強くなった。これはチェルヴィニアでは珍しいこと。」「運営側はリフトを急いで止めていた。彼らは不運だった。」「不運ではない。 天気 予報では嵐の予報が出ていた。我々はチェルヴィニアより標高が低いスキー場で滑っていたが、そこでは上のリフトは開けていなかった。これは運営側に責任がある。」「悪夢だ。」「それでも重傷者がいなくて良かったよ。」ちなみに今年2月にはジョージアで、 強風 に煽られた熱気球が高圧電線と接触し、乗っていた3人全員が死亡していた。熱気球はコントロールを失って火を噴き、球皮(エンベロープ)が引き裂かれてしまったという。