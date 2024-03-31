濃厚で独創的なチョコレートでコーティング！ブルボン「Un BOURBON(アン・ブルボン)」クラフト ルマンド ショコラ シリーズ
ブルボンは、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」にオープンしたコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」でクラフト ルマンド ショコラ シリーズを販売中です。
ブルボン「Un BOURBON(アン・ブルボン)」クラフト ルマンド ショコラ シリーズ
店舗名 ： Un BOURBON(アン・ブルボン)
オープン ： 2024年3月27日(水)
所在地 ： 〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園1丁目1-1
CoCoLo新潟2F EAST SIDE Un BOURBON
ブランドサイト：
https://www.unbourbon.jp/
商品名にはフランス語で“作品”を意味する「Op.(オーパス)」を冠し、クラフトならではの“こだわり”や“おいしさ”を詰め込んだ逸品を楽しめます。
ご自分へのご褒美や、大切な方への贈り物として心ゆくまで楽しんでいただきたい“作品”です。
クラフト ルマンド ショコラ シリーズは、発酵バターをたっぷりと練り込んで焼きあげ幾重にも丁寧に折り重ねたクレープ生地を、カカオやベリー、抹茶が際立つ濃厚で独創的なチョコレートで包みました。
ルマンドが持つ食感と豊かな風味が個性的なチョコレートと溶け合う、Un BOURBONならではの商品です。
クラフト ルマンド ショコラ Op.001(カカオ)
内容量 ：3本
価格 ：1,180円(税込)
賞味期限：6カ月
クラフト ルマンド ショコラ Op.002(ベリー)
内容量 ：3本
価格 ：1,180円(税込)
賞味期限：6カ月
クラフト ルマンド ショコラ Op.003(抹茶)
内容量 ：3本
価格 ：1,180円(税込)
賞味期限：6カ月
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