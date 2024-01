トム・クルーズ主演『トップガン マーヴェリック』(2022)は、1986年『トップガン』の36年ぶりとなる続編映画だ。続投したのは、マーヴェリック役のトムと、アイスマン役のヴァル・キルマーの2人だけ。ヒロインだったチャーリー役のケリー・マクギリス、マーヴェリックの盟友であるグースの妻・キャロルを演じたメグ・ライアンも登場しなかった。

本作のキーパーソンとなったのは、グースとキャロルの息子・ルースター(マイルズ・テラー)。それにもかかわらず、なぜ母親のキャロルは姿を見せなかったのか?

この記事には、映画『トップガン マーヴェリック』のネタバレが含まれています。

早くも公開から約2年が経とうとする今、『トップガン マーヴェリック』で監督を務めたジョセフ・コシンスキーが、本作にメグ・ライアンが復帰しなかった理由をポッドキャスト「」にて明かした。

「彼女(ライアン)とはお仕事をしたいと思っていましたが、キャロルを登場させられなかったのは、ルースターとマーヴェリック、彼ら両方の物語上の理由でした。キャロルの願いのひとつは、ルースターが空を飛ばないこと。(脚本開発のなかで)それがわかってからは、彼女がいたら物語が複雑になってしまうと思ったのです。難しい決断を下さなければいけませんでした。」

ルースターの父であり、マーヴェリックの相棒でもあったグースは、訓練中の事故で命を落とした。マーヴェリックはキャロルに対し、息子が同じ目に遭わないよう、パイロットにはさせないと約束していたのである。わずかな台詞ながら、そこではキャロルもすでにこの世を去ったことが明かされる。その判断は、物語の核心をマーヴェリックとルースターに絞り込むためのものだったのだ。

以前、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーはTHE RIVERの取材にて、ライアンの不在は「ストーリーが変わり、彼女の出番がなかったから」「若いパイロットたちに焦点を当てたから」だと。また、コシンスキー監督も米にて「彼女たち(チャーリーとキャロル)の精神は、ある意味でこの映画にも残っています。2人とも(アーカイブ映像で)少し登場しますから。ただ、僕たちはマーヴェリックの新たな人生の一章を描きたかった。常に振り返ることはしたくなかったのです」と述べていたのだ。

キャロルの“その後”が台詞で説明されるだけにとどまったのに対し、前作では台詞で語られるのみだったが、続編では晴れてヒロインとなったのがペニー・ベンジャミン(ジェニファー・コネリー)である。バーでのピアノ演奏シーンで、キャロルはマーヴェリックのプレイボーイぶりを語り、ペニーを「司令官の娘」と呼ぶ(日本語字幕ではペニーの名は省略された)。コシンスキー監督によると、「このたった一行の台詞が、新たなキャラクターの見事な出発点になった」そうだ。

2024年1月には、『トップガン マーヴェリック』に続くシリーズ第3作の企画が始動していることが報じられ、トムのほか、ルースター役のマイルズ・テラー、ハングマン役のグレン・パウエルも続投する見込み。コシンスキー監督と脚本家のアーレン・クルーガーも復帰する模様だ。残念ながらキャロルはもうこの世にいない設定なので、再登場は限りなく難しそうだが、ペニーは引き続きヒロインとして登場するのかどうか。そちらの続報にも注目しよう。

