エンゼルスは現地10月31日、ハロウィンに際し、公式インスタグラムを更新し、大谷翔平選手の仮装姿を公開しました。

青い角が生えたユニコーンモチーフのキャップにユニコーンが描かれたカラフルなトレーナーとブーツを身にまとう大谷選手。手にはカボチャのバケツとチョコレートを持っている姿が公開されました。

ほかにもトラウト選手の漁師姿やネト選手の海賊姿など10選手の仮装衣装姿が公開されており、球団によるとAIで作成したとのことです。

この大谷選手の仮装姿に日本人ファンからは「かわいすぎる」「大谷くんがユニコーンになるなんて最高です!お茶目なところが見れて楽しい」など大谷選手の姿に魅了されるコメントが多く寄せられています。

一方で、海外ファンからは悲痛な声も。「Are you guys trying to get Ohtani to not re-sign?(大谷に再契約しないようにしてるのか?)」「why did y’all do Shohei like that(どうして翔平をあんな風にしたの?)」「You did Ohtani dirty.(大谷を汚したね)」など大谷選手に対してリスペクトがないと球団への批判コメントが多く寄せられています。