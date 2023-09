ギリシャの港湾都市ピレウスで今月5日、出港直前のフェリーに乗り込もうとした男性(36)が、クルーから海に突き落とされて死亡していたことが明らかになった。当時の衝撃的な動画とともにギリシャの旅のニュースサイト『Greek Travel Pages』などが伝えている。

事故を起こしたのは、ピレウスから地中海に浮かぶギリシャ最大の島、クレタ島イラクリオンに向けて出港しようとしていたフェリー「ブルーホライズン」で、当時の様子を捉えた動画が拡散すると衝撃が広がった。

動画では、男性が出港直前のフェリーに乗ろうと走ってくるのが見て取れ、フェリーと岸壁を橋渡しするランプウェイに上がると、2人のクルーに止められている。3人は何やら揉めていたが、男性はその後、クルーの1人に突き飛ばされた。

目撃者は「クルーは男性を3度、突き飛ばした」と話しており、カメラはランプウェイから滑り落ち、そのまま海に投げ出される男性を捉えていた。波にのまれた男性をクルーが助けることはなく、フェリーはそのまま出港した。

なお男性は事故直後、ギリシャ沿岸警備隊が水中から引き上げたが意識はなく、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は溺死で、クレタ島アイオス・ニコラオスに住むアントニス・カリオティスさん(Antonis Karyotis)であることが判明している。その日のフェリーのチケットは購入済みで、一度乗船後、何らかの理由で下船し、再び乗り込もうとしたところ事故に遭ったという。

一方のフェリーはというと、帰港指示を受けるまでクレタ島に向けて運航を続けていたそうで、ピレウスに戻るとクルーの交代が行われ、夜半過ぎに再びクレタ島へと出発した。

この事故を受け、ブルーホライズンの船長、一等航海士、甲板長、甲板部員の4人が逮捕されており、ミルティアディス・ヴァルヴィチオティス海運・島嶼政策大臣は「彼らの行為は故殺罪に当たる」と述べ、憤りを露わにした。ブルーホライズンを所有するアッティカ・グループは、事故原因の調査への協力を約束し、アントニスさんに哀悼の意を表した。

そして今回の事故には、次のようなコメントが寄せられた。

「何もせずに、男性が溺れるのを見ているなんて! これは殺人よ。」

「なぜランプウェイの上に乗っていた彼を突き飛ばしたのか?」

「船長を逮捕するのは行き過ぎな気もするが、きっと捜査には欠かせないのだろう。」

「彼らは自分の仕事を全うしただけでは?」

「いや、これは酷い!」

「思いやりってものが全くないでしょう!」

「間が悪いというのはこういうことを言うのだろうね。かわいそうに。」

