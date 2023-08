去る8月8日は「世界猫の日」ということもあり、海外メディアでは猫に関するニュースが目立った。その中でもブラジルの動物情報ニュースメディア『Amo Meu Pet』が、まるで銀河のような美しい目を持った猫を伝えたところ、注目を集めた。猫の飼い主は、なぜこのような美しい瞳を持っているのか説明できずにいるそうだ。

【この記事の他の写真を見る】

米ワシントン州スポケーン在住のジェイドさん(Jade)は、17歳のメスのサビ柄をしたシャム猫“ローラ(Lola)”を飼っている。ジェイドさんはローラの写真を海外掲示板サイト『Reddit』に度々投稿しているが、青い透き通るような美しい目を持つローラは、多くの愛猫家の心を掴んでいるようだ。

ローラの目は濃いブルーに星が散りばめられているように見え、ブラジルの動物情報ニュースメディア『Amo Meu Pet』では「銀河の目を持つ猫」と表現している。2006年に誕生したローラは、ジェイドさんが10年前に友人から譲り受けた猫で、今年で17歳になる。

当時、ジェイドさんの友人はローラ以外にも猫を飼っていたが、ローラは他の猫とあまりうまくやっていけなかったという。またジェイドさんが友人宅に遊びに行くと、ローラは彼女にべったりくっついて離れなくなるほど懐いていた。そのためローラはジェイドさんと暮らすことになったそうだ。

そんなローラは生まれた時から“銀河の目”を持っていたようで、ジェイドさんは米ニュースメディア『Newsweek』のインタビューで次のように語っている。

「なぜこのような目を持っているのか、正確なことは分かりません。これまでに診てもらった獣医は全て、ローラの視力に全く問題がないと話しています。私はローラ以外のサビ柄のシャム猫に会ったことがないし、ローラのような目を持った猫を見たことがありません。」

そしてローラの“銀河の目”に魅了された人たちからは、「驚くほど美しい」「青い大理石みたい」「まるで瞳の中に銀河が宿っているよう」といった声が寄せられている。多くの人に感動を与えたローラだが、年を重ねるごとに体格が少しずつ小さくなり、現在は体重が6.5ポンド(約3キロ)ほどとのことだ。

普段のローラは、昼寝以外は庭で鳥やリスを観察したり、時には食べ物を貰うために四六時中鳴くことが日課になっているという。ジェイドさんは「私はなるべくローラとの時間を楽しむようにしています。なぜならこの地球上で、ローラとの時間はあと数年ほどで終わるかもしれないから…」と述べており、高齢にもかかわらず愛情深くて健康でいてくれるローラに感謝しているそうだ。

画像は『Vi0lentLeft0vers 2023年4月25日付Reddit「I finally got some good photos of Lola’s eyes!」、2022年9月21日付Reddit「She rly does have the prettiest eyes I’ve ever seen on a cat」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)