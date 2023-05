エジプト北東部で先月末、5歳の息子を殺害してバラバラにし、遺体の一部を調理して食べた29歳の女が逮捕された。この女は「息子と永遠に一緒にいたかった」と供述しているという。背筋が凍るようなおぞましいニュースを英ネットメディア『The Daily Star』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

エジプトのシャルキーヤ県ファクス(Faqus)に住む1児の母親ハナ(Hanaa、29)が先月28日、息子ユセフ君(Youssef、5)の殺害容疑で逮捕された。

ユセフ君の叔父がハナの家を訪れたところ、室内に置かれていたバケツの中に男児の遺体の一部が放り込まれているのを発見、警察に通報したことで異常な犯行が明らかになった。

地元警察の取り調べに、ハナは「息子の頭を4度ほど殴り、ナタ(マチェット)を使って風呂場でバラバラにした。その後、頭と体の一部を沸騰した鍋に入れて調理し、頭の一部を食べた。息子と永遠に一緒にいたかった」と供述したという。

しかし逮捕後、ハナは「自分は精神疾患で苦しんでいる。息子を殺すつもりはなかった」と殺意を否認。これに対し、4年前に離婚したという元夫のエイチ・エイさん(H.A.)は声を震わせてこのように語った。

「ハナは自分が何をしたのか、ちゃんと分かっている。彼女は息子の殺害を計画していたんだ。」

「息子の遺体が見つかったあの日、私が現場に到着すると、警察は私が遺体を目にしないよう配慮していたようだった。それは現場があまりにも凄惨だったからだ。」

なおハナはエイチさんと離婚後、ユセフ君と2人で暮らしていたそうで、エイチさんは「ハナとはなるべく友好的な関係でいようと努力をしたものの、上手くいかなかった。彼女に和解する気は全くなかった」と述べ、こう続けた。

「そんな状況のなか、私とハナをつないでいたのはユセフだけだった。私が息子に定期的に会って、洋服や必要なものを渡していたが、最近はそれすらもままならなかった。」

「なぜならハナは、私から息子を遠ざけようとしていたからだ。ハナは息子に、私に対する憎しみを植えつけ、息子が私を避けるように仕向けたんだ。私にできたのは、ハナの家族に連絡を取って息子が元気なのか確認することだけだった。」

一方でエイチさんの弁護士によると、ハナは取り調べの際、顔色一つ変えずにこう言ったという。

「私は息子の父親(エイチさん)に復讐し、息子を彼から解放させてあげたかった。息子の父親は何度もやって来て、常に私から息子を取り上げようとしていたから。私は自分だけでなく、息子を自由にしてあげたかったのよ!」

ちなみにハナは現在も拘留されており、今後は精神鑑定が行われる予定だが、このニュースには「なんて母親なんだ! 悪魔だね」「我が子を食べる? 嘘だろう?」「尋常ではない」「もう二度と子供を持つべきではない」「明らかに精神状態がおかしい」「犠牲になった子供がかわいそう」といったコメントが寄せられている。

画像は『IBTimes Singapore 2023年5月2日付「SHOCKING: Mother Hacks 5-Year-Old Son With Machete Before Cooking His Dismembered Body and Eating Part of His Head in Egypt」(Twitter)』『The Daily Star 2023年5月2日付「Mum ‘cooks and eats son’s head after killing him’ so he could ‘stay with her forever’」(Image: Newsflash)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)