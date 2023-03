ヘンリー王子とメーガン妃が、米フロリダ州知事のロン・デサンティス氏(44)から非難された。デサンティス氏は、2021年にメーガン妃を批判したことで人気番組を降板した毒舌司会者ピアース・モーガン(57)の新番組にゲストとして出演。モーガンからヘンリー王子夫妻について「不快な存在だったか」を尋ねられると、デサンティス知事は「一部の米国人にとってはそうだろう」と語ったのだ。

2024年米大統領選への共和党の有力候補といわれるロン・デサンティス知事が、英TalkTVの番組『Piers Morgan Uncensored』にゲスト出演した。

番組の進行役を務めるピアース・モーガンは、かつて英ITVの朝の人気番組『Good Morning Britain』でヘンリー王子とメーガン妃を激しく批判するなど毒舌司会者として知られる。2021年3月には、オプラ・ウィンフリーのインタビューでメーガン妃が放った爆弾発言について「彼女の言葉は一言も信じない」と非難したことで苦情が殺到し、突如番組を降板する事態となった。

そして2022年4月からは米メディア大手「News Corporation」の子会社である英新聞社「News UK」が所有・運営するTalkTVで、自身の冠番組をスタートした。

ゲストにデサンティス知事を迎えた今回のエピソードでは、差別に敏感な「ウォーク・カルチャー」や著名人など特定の人物の発言を徹底的に糾弾する「キャンセル・カルチャー」についての議論を交わした。

この時モーガンは、自身がメーガン妃を批判したことにより糾弾された結果、番組をクビになったことを語った。するとデサンティス知事が「今なら、私は彼らを信じたことによりクビにされるだろう」と返答したうえで、今年2月に出版した自著『The Courage To Be Free』が全米売り上げ1位だったヘンリー王子の回顧録『Spare』を追い抜いてトップに躍り出たと伝えた。

これに対しモーガンは、王子を首位から陥落させたデサンティス知事に「我々は本当に感謝しています」と述べ、「2人のことをどう思いますか。どのような見解をお持ちですか?」とヘンリー王子とメーガン妃に対する気持ちを尋ねたのだ。

しかしデサンティス知事は、夫妻への見解などは持っていないと答えを回避し「私は女王を心から尊敬していました。彼女は本当にエレガントだったし、ストイックなところが素晴らしかった。若い世代はもう少し複雑だと思うし、それが現実なのです」と述べた。

だがモーガンはこのような答えでは満足できなかったようで、ヘンリー王子夫妻について「不快な存在でしたか?」と追及したのである。

するとデサンティス知事は「一部の人達にとっては、そうなのでしょう。言っておきますが、私はそこに関わっていません。だがアメリカ人の中には、そう感じる人もいるんでしょうね」と答えた。

今年2月、リサーチ会社「レッドフィールド&ウィルトン」が米誌『Newsweek』に委託されて実施した調査によると、米国での回答者中、ヘンリー王子が「好き」と答えたのは32%で、「嫌い」と回答したのは42%だった。これにより、米国における王子への支持率はマイナス10%となった。

一方のメーガン妃に対する調査では、米国人の27%が「好き」と答え、44%が「嫌い」と回答しており、妃の支持率はマイナス17%となった。

昨年12月の調査結果では、ヘンリー王子の支持率はプラス38%、メーガン妃はプラス23%だった。

しかしその後、夫妻のNetflixによるドキュメンタリー番組『ハリー&メーガン』が配信開始し、翌1月には王子の回顧録『Spare』が発売された。これらで夫妻は王室に関する爆弾発言をしていたことにより、支持率が低下したとみられている。

画像は『Misan Harriman 2022年10月3日付Instagram「The Duke & Duchess of Sussex moments before attending the opening ceremony of @OneYoungWorld last month.」』『Piers Morgan Uncensored 2023年3月23日付Twitter「Florida Governor Ron DeSantis says Prince Harry and Meghan Markle can be annoying to Americans.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)