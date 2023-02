アメリカで質素な生活をする65歳の女性が、通勤帰りの道端で現金が入ったポリ袋を発見した。女性は袋を開けることなく、そのまま警察に届け出たという。のちに女性の善行に感動したある人物が、彼女が徒歩で1時間かけて職場に通っていることを知ると、車の購入資金のための募金活動が行われた。すると8万2675ドル(約1086万円)もの寄付が集まったそうだ。米メディア『The Washington Post』などが伝えている。

1月21日午後5時半頃、米ミシガン州ホワイト・レイク・タウンシップ在住のダイアン・ゴードンさん(Dianne Gordon、65)は普段通りに勤務先から自宅へ向かっていた。その途中、ガソリンスタンドで軽食をとることにしたが、店内に入ろうとしてドアの下を見たところ現金が入ったジッパー付きポリ袋を発見した。袋を手に取ってひっくり返してみると、たくさんの紙幣が入っていることに気付いたという。

その現金に「自分の人生を変えてしまうほどの金額」とダイアンさんは思ったが、それを開けるのは控えたそうだ。彼女は当時の心境について「袋にお金が入っているのが見えましたが、それは私のものではありません。そして次にしなければならないことは分かっていましたから」と振り返っている。

ダイアンさんは、現金の入った袋を両手で握りしめてガソリンスタンドに入り、すぐに警察を呼んだ。そして到着した警察官に現金の入った袋を渡したが、それから2時間もしないうちに現金の持ち主が判明した。袋の中の現金は1万4780ドルもあり、その袋にあったウェディングカードから落とし主はその日に結婚した若いカップルだったことが明らかになった。

今回の出来事について、ホワイト・レイク・タウンシップ警察のダン・ケラー署長(Dan Keller)は次のように語っている。

「新婚カップルは、ダイアンさんの誠実な態度に対し、感謝の気持ちでいっぱいでした。ダイアンさんは(大金の入った袋を前にして)ためらいもなく、疑問さえも抱かなかったほどです。大金を発見して警察に届け出るというケースは、めったにないことですから。」

そんなダイアンさんだが、決して裕福な生活を送っているわけではなかった。ひとり暮らしの彼女は、ウォーターフォード・タウンシップにあるスーパーマーケット「VC Fresh Marketplace」で週5日勤務している。自宅から職場までは片道4.3キロあるが、2022年2月に車が故障して以来、徒歩で1時間かけて通っているという。65歳のダイアンさんには新しい車を買う余裕もなく、本人は「前向きに考えないといけない」と話すものの、車で25分離れた場所に住む孫と頻繁に会うことができない状況だ。

質素な生活を送りながらも、公正な心を忘れないダイアンさん。通報で駆けつけた警察官の妻ステイシー・コーネルさん(Stacy Connell)はダイアンさんの善行に感動し、彼女の新たな車の購入資金のために、クラウドファンディングプラットフォーム『GoFundMe』で専用のページを立ち上げた。

ステイシーさんは「警察官の妻である私はいつも悪い話を聞きますが、今回の話はとても心温まるものでした。ダイアンさんが車を手に入れるために、手助けができればと思ったんです」と明かしている。

『GoFundMe』の専用ページは多くのコメントで埋め尽くされており、その多くは「この世界にはまだ良い人がいる」、「稀に見る親切な話」といったダイアンさんの行いを称賛するものだった。寄付は2月8日で締め切られたが、その金額は総計8万2675ドル(約1086万円)に上った。

見ず知らずの人からの寄付について、ダイアンさんは「惜しみない支援に驚いています。私はただ、教えられたことをしただけです。心の底から一人一人に感謝しています」と述べている。

ダイアンさんはその寄付金で新しい車を購入し、2月3日にキーを受け取った。新車の緑色のジープにはステアリングヒーターやバックカメラなどより多くの機能が搭載されており、とても気に入っているという。

ダン署長によると、警察署が地元の自動車販売店「ソットオートグループ(Szott Auto Group)」と協力して、車の購入手続きを簡単にできるように支援したそうで、署長は「ダイアンさんへの支援の広がりに驚いています。彼女は(恩返しを受けるのに)ふさわしい人です」と話している。なお寄付金の残りは、ダイアンさんの自動車保険や保険の延長保証、家の修理などにあてる予定になっているそうだ。

人々の支援により、再び運転できるようになったダイアンさんは、とても喜んでいるそうだ。新しい車で初めて行った場所は、13歳と11歳の孫のブレイクさん(Blake)とナタリーさん(Natalie)が住む場所だった。また車で10分ほどの通勤も楽しんでいるという。

画像は『FOX 2 Detroit 2023年2月1日付「Woman returns bag of $15,000 in cash she found while walking to work」、2023年2月7日付「Woman who returned found bag of $15K walking to work, rewarded with new Jeep」』『GoFundMe 2023年2月8日付「Dianne Gordon」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 H.R.)