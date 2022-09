ファッション界を牽引し続ける英スーパーモデルのケイト・モス(48)が、かつての恋人ジョニー・デップ(59)からダイヤモンドのネックレスをプレゼントされた時の驚きの演出を明かした。人生で初めてもらったというダイヤにはもうひとつのサプライズが用意されていたようだ。

モデルのみならず、最近では自身のコスメブランド「Cosmoss」の立ち上げを官能的な動画で発表し話題となったケイト・モス。イギリス版『VOGUE』とのチャットで、かつての恋人ジョニー・デップとの交際で記憶に残る出来事について語ったことを現地時間8月31日に英メディア『Daily Mail Online』が伝えた。

ケイトは当時の思い出をこのように振り返っている。

「ジョニーがくれたダイヤモンドのネックレスは、私が初めて手にしたダイヤだった。彼は自分の(ズボンの)お尻の割れ目からそれを取り出したのよ。」

ケイトは1995年、「アメリカ・ファッション・デザイナー協議会(ouncil of Fashion Designers of America、CFDA)」のファッションアワードで「ジョン・ガリアーノ」のドレスと「マノロ・ブラニク」のヒールで登場し、当時の恋人ジョニー・デップからもらったダイヤモンドのネックレスを身につけていた。

さらにケイトはこう続けた。

「私達はディナーに出かけていて、彼が“お尻に何かあるんだ、見てくれないか”と言ったの。私は“何?”と思って彼のズボンの下に手を入れて、ダイヤのネックレスを取り出したの。あのダイヤのネックレスをね。」

恋人へプレゼントを渡す時に相手を驚かせようとすることは多々あるが、ジョニーは愛するケイトへダイヤモンドのネックレスを贈ることと自身のズボンのお尻の間にダイヤを隠すという2つのサプライズを用意していたのである。

ケイトとジョニーは1990年代、ニューヨークのカフェで出会った後3年間交際していた。ハリウッドで有名なカップルとして注目を浴び、2人の恋の行方は格好の話題になっていた。当時ケイトは「最初に話した瞬間から一緒になることは分かっていた」と言い、公の場でお互いへの愛情を示してきた2人は「彼らは手、唇、口、足を互いに離すことができないほどずっとべったりさ」とジョニーの友人が語るほどだった。

しかし2人が激しい口論をする姿は何度も目撃されており、ある時は2人の意見の相違から、ニューヨークのホテルでジョニーが部屋を破壊したとして逮捕される事態に発展したこともあった。

その後は別々の道を歩むことになった2人だが、今年5月に2人の関係が再び話題になった。連日のように報道されていたジョニーが元妻アンバー・ハードを名誉棄損で訴えた裁判で、ジョニーが過去の交際相手だったケイトを階段から突き落としたと主張したアンバーに対し、ケイトはビデオ通話で証言してジョニーを守ったのである。アンバーが主張していたのはケイトとジョニーが交際時ジャマイカでの休暇中に起こった階段での事故を指している。ケイトはこの時、ジョニーが自分を突き落としたのではなく介抱してくれたことを説明していた。

「私達は部屋を出ようとしたら、ジョニーが先に部屋を出て行ってしまったの。外では大雨が降っていて、私は部屋を出る時に階段から滑り落ち、背中を痛めてその時は何が起こったのか分からなくて悲鳴をあげたわ。すると彼は走って戻って来て、私を助けてくれた。私を部屋に連れていってくれて、治療をしてくれたの。」

ケイトはその後、ジョニーを援護する理由をこのように明かしている。

「私はジョニーの真実を知っている。彼が私を階段から蹴落としたことはないから。だから私はその真実を言わなければならなかった。」

