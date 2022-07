米歌手テイラー・スウィフト(32)が、長年の恋人で英俳優のジョー・アルウィン(31)と極秘婚約したとの話題が持ち上がった。2人は2017年に交際説が浮上して以来プライベートを守り続けているが、これまでに何度も婚約説が浮上している。

英メディア『The Sun』が現地時間6月30日、テイラー・スウィフトとジョー・アルウィンが極秘で婚約したと報じた。2人は親しい内輪だけに明かし、正式に婚約発表をする予定はないと伝えている。

ジョーの友人は同メディアの取材に応じ「テイラーとジョーは驚くほど幸せで、本当に愛し合っています」と言い、こう続けた。

「彼らは実際に婚約して数か月になりますが、肉親や信頼できる古い友人にしか話していません。みんなは秘密を守ることを誓っています。」

この人物によると、テイラーはジョーから婚約指輪を受け取ったものの、公の場ではつけずに自宅でのプライベートな時間に着用しているそうだ。さらに2人の結婚式について、このように明かしている。

「挙式の詳細について知っているのは、ほんの一握りの人だけです。テイラーはこのことを、自身のチームの何人かにはまだ知らせてないのです。」

そしてテイラーとジョーが結婚式の詳細を極秘にする理由について、次のように説明した。

「彼らはできる限り、2人の愛をカメラから遠ざけたいのです。結婚は2人のためだけにすることです。もし彼らが愛の誓いや言葉を交わす時には、間違いなく『VOGUE』『Rolling Stone』『Hello! magazine』などが来ることはないでしょう。2人のように、シンプルでエレガントなものになると思います。」

テイラーとジョーの交際説が浮上したのは2017年5月だったが、2人はそれ以前から交際していたとみられている。当時2人を知る人物は『The Sun』の取材に対し、このように明かしていた。

「これは新たなカップル誕生のスクープや秘密の関係ではありません。メディアに隠していただけで、我々のような親しい友人や彼らの家族は2人が数か月前から付き合っているのを知っています。彼らはずっと前からの知り合いなんです。」

その後、2人は一緒に外出する姿が何度もパパラッチされたものの、お互いに交際については多くを語ろうとせずプライベートな関係を守ってきた。

2019年には初めて婚約の噂が囁かれ、2020年に米カリフォルニア州ビバリーヒルズで開催した「ゴールデングローブ賞」授賞式では、テイラーとジョーが隣同士のテーブル席に座る姿が目撃された。カメラが入る公の場で2人が並んで座るのは初めてだったため、この夜は2人にとって最も公的なデートとなった。授賞式後には、2人が仲良く手を繋いでアフターパーティに出席する姿もキャッチされていた。

また2020年4月にはジョーが自身のInstagramストーリーで、テイラーの自宅とみられる場所で撮影した複数のプライベート画像を公開した。この時期はロックダウン中だったため、ファンは「一緒に隔離生活をしていることがこれで確定」といった声があがっていた。

同年12月には2人の婚約説が再び流れるも、テイラーは否定。さらに2021年5月や2022年2月など、何度も婚約説が浮上している。

画像2、3枚目は『Joe Alwyn 2022年4月21日付Instagram「Thanks @wsjmag for the conversation about Conversations」』『Ramin Setoodeh 2020年1月6日付Twitter「Taylor Swift has arrived to her table at the #GoldenGlobes.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)