『ストレンジャー・シングス』ミリー・ボビー・ブラウン、『スター・ウォーズ』ユニバースに仲間入り!?

世界中で旋風を巻き起こしているNetflixの大ヒットSFミステリードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のイレブン/エル役で大ブレイクを果たしたミリー・ボビー・ブラウンが、『スター・ウォーズ』ユニバースに仲間入りする可能性があるようだ。

REPORT: Stranger Things star Millie Bobby Brown is in talks for a role in a Star Wars movie.https://t.co/max5We0VOw pic.twitter.com/AWsWNfSgRC

- Comic Book Resources (@CBR) June 20, 2022