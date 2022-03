ロシアによるウクライナ侵攻により、AppleやMicrosoftはロシアでのサービスを停止しており、ロシア当局もTwitterやFacebookへのアクセスを制限しています。さらにロシアで2番目にシェアが高いインターネットプロバイダーも同国でのインターネット接続サービスの提供を停止したため、ロシア国民は国際社会のみならずインターネット上でもますます孤立を深めています。そんな中、ウクライナとロシアの両方のPornhubユーザーが、同プラットフォーム上で戦争反対を訴えているとテクノロジーメディアのMotherboardが報じました。

Ukrainian and Russian Pornhub Performers Protest the War

https://www.vice.com/en/article/n7nkzb/ukrainian-and-russian-pornhub-performers-protest-the-war

ウクライナ人アダルトパフォーマーのケイトさんが、2022年2月28日にPornhub上に「We are in Ukraine, Kyiv, stop the war!(私たちはウクライナのキエフにいます、戦争を止めましょう!)」というムービーを投稿し、ロシアによるウクライナへの本格侵攻が始まってからの心境を吐露しています。ムービーは真っ暗に静まり返ったキエフの街を映しており、途中で空襲警報が鳴り響きます。

このムービーを投稿する1週間前、ケイトさんはキエフの街を見下ろすことができるバルコニーで性行為し、ナイトクラブのトイレで遊び、森の中で裸になるというアダルトムービーをPornhubに投稿していたそうです。ケイトさんが空襲警報を聞いたのは人生で初めてのことだったそうで、「私はこれまで空襲警報を聞いたことがありませんでした。爆弾シェルターに入ったこともありません」「私は300万人以上の人口を抱える都市で暮らしています。レストランやバー、劇場、映画館に行きたいです。ヨーロッパ、アメリカ、アジアでは、私が望む生活を多くの人々が過ごしていることでしょう。このムービーで言いたいのは、戦争の影響を受けない人はいないということです」とMotherboardに語っています。

他にも、ウクライナ人アダルトパフォーマーのミケル・プラドさんも「SAVE UKRAINE #NoWar #StopRussia(ウクライナを救え)」というムービーを投稿し、戦争反対を訴えています。Motherboardがプラドさんにインタビューしたところ、「今は安全ではありません。朝からロシアによる空爆が続いています」「ロシアのファシストは今日、ウクライナの学校に爆弾を投下しました。これにより学校はほとんど完全に破壊されてしまいました。ひどいことです。空襲警報が鳴っているのでこれ以上の返答を書くことができません。生きていればまた連絡を取ります」という返答があったそうです。

戦争反対を唱えているのはウクライナのアダルトパフォーマーだけではありません。ロシアのアダルトパフォーマーカップルがPornhub上で運用しているbisexcouplefamilyfreeというアカウントは、「video message(ビデオメッセージ)」と題したムービーで、戦争反対を訴えています。ムービーの中でbisexcouplefamilyfreeの2人は、「全世界の人々から見ると、私たちの国(ロシア)は今や政府のせいで侵略者のようです。我々国民が今できる唯一のことは、沈黙せず自身の意見を示すことです」とロシア語で語りました。

ただし、ロシア国民が反戦の意思を表明することは非常に危険な行為です。ロシア当局は反戦ポスターを掲げる5人の学童を含む何千人もの抗議参加者を逮捕しています。

また、ロシア国内では国外メディアへのアクセスが日々制限されています。ロシアではTwitterが禁止、Facebookが制限されており、国外の独立系報道機関のほとんどがブロックされています。反戦を訴えるロシア国民はウクライナで起こっている出来事に関するニュースを伝えるため、Googleマップ上に画像をアップロードしていましたが、Googleが利用規約を理由にこの取り組みをブロックしてしまいました。そのため、bisexcouplefamilyは「何が真実で何がウソなのか、何を信じればいいのかわからなくなることがあります」「プロパガンダ以外の正しい情報にアクセスするための唯一の方法は、心のままに行動し、お互いを支えようとすることです。私たちが伝えたいのは、ロシア国民はロシア政府と対等ではないということです。私たちは平和のために、流血に反対しています」という声を上げています。

bisexcouplefamilyfreeはMotherboardに対して、「両国政府が互いに同意できない結果、罪のない人々が死ぬという最悪の結果が起きているということを伝えたかっただけです。これは恐ろしいことです!ロシアの多くの人々は政府の圧力にもかかわらず、反戦意思を示すことがますます困難になっているにもかかわらず、何が起こっているのかについて憤慨していると意思表示を続けています」とコメントしています。

さらに、エストニア人アダルトパフォーマーのLuxuryGirlさんは、「NO to the war!(戦争に反対!)」というムービーを公開しています。記事作成時点でムービーは削除されていますが、Motherboardが確認した時点では投稿から6日で3万6700回再生を記録していたそうです。ムービーの中でLuxuryGirlさんは「ロシアとウクライナは兄弟国家です。ロシアとウクライナの市民はどちらも今回の軍事行動に反対しています。メディアによって操作された情報に基づく結論に至らないでください。我々は皆、今起こっていることに傷ついています。人間になりましょう。お互いに攻撃し合うのではなく、互いに愛を示す必要があります」と語っていた模様。

2015年にロシアは136のアダルトサイトをブラックリストに登録し、国内からアクセスできないよう規制しました。Pornhubも2017年にロシアのソーシャルメディアであるVkontakte(VK)のアカウントを連携しなければアクセスできないように規制が強化されていますが、記事作成時点でもロシア国内からアクセスできるため、「ロシア国民にとって自由に意見を示すことができる数少ない場所のひとつ」になっているとのこと。

ケイトさんは「ウクライナで起きている戦争に大きな注目が集まっています。できる限り多くの人が戦争の事実について知るべきだと思います。その理由は私にとって重要だからというだけでなく、ウクライナでの出来事は全世界に影響することだからです。ウクライナがヨーロッパを世界最大のテロ組織から隔てていると理解すべきです。そして、この戦いに挑んでいるのはウクライナ国民だけでなく、この状況を憂慮している誰もが参加できるということを理解すべきです」と語り、世界中の人々がロシアによるウクライナ侵攻に反対の声を上げることを期待しています。