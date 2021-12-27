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Tesla owner blows up Model S instead of footing $22,600 repair bill - The Verge
https://www.theverge.com/2021/12/26/22853573/tesla-model-s-explosion-repair-bill
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Mies joka räjäytti TESLANSA!! Tesla Model S & 30kg dynamiittia. - YouTube
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