食べロググルメ著名人に聞いた「今月の一皿」。今月食べた中で「一番おいしかった」と太鼓判を押すメニューを教えていただきます。DJ/プロデューサーとして国内外で活躍する田中知之さんを唸らせた一皿とは?

食通が選んだ今月のおいしい料理

新型コロナウイルスの流行により苦戦を強いられていた飲食店は、少しずつ元の活気を取り戻し始めています。私たちも我慢の連続から少し解放され、おいしいものを食べて明日への活力に、そして、飲食店をより盛り上げていきたいですね。

そこで、グルメ情報に精通している方々に、今月いちばんおいしかったお店や料理についてアンケートを実施。「今月の一皿」「2,000円以下のお手軽グルメ」について教えていただきました。

今回は、食べロググルメ著名人の田中知之さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

田中 知之

1966年7月6日生まれ。京都市出身。DJ/音楽プロデュースのソロ・プロジェクトFPM=Fantastic Plastic Machine(ファンタスティック・プラスチック・マシーン)として国内外で活躍。97年秋発売のアルバム「The Fantastic Plastic Machine」でデビュー以来、独自の音楽スタイルがワールドワイドに支持され、8枚のオリジナルアルバムのリリースの他、アーティストのプロデュースにもたずさわり、リミキサーとして現在まで100を超える楽曲を手掛けている。世界三大広告賞でそれぞれグランプリを受賞したダンスミュージック時計ブログパーツ「UNIQLOCK」、「UNIQLO CALENDAR」の楽曲制作も手掛けるなど多方面で活躍している。グルメとしても知られており、全国各地を網羅する情報量を持つ。

今月のベストワン

Q. 今月行ったお店の中で〈一番おいしかった食べ物〉を教えてください

A. 「かに吉」のかに吉極上コースです

かに鍋 出典:hiro0827さん

写真:お店から

コロナも少し落ち着いたので、会食の機会も増え、おいしいお店に伺うチャンスも格段に増えたのだが、今月一番と言えばやはりこちらになる。蟹解禁直後のプラチナムシートに滑り込む為に一路鳥取へ。さすが極上と言うだけあって、素材も調理もおもてなしも大将の心意気も全てが極上。値段もド級だが、それでも満足度がそれを凌駕して余りある(もちろん、原価率も相当高いわけで……)。蟹を食べるのは日本人だけではないが、間違いなく人類が食する全ての甲殻類料理の頂点が鳥取のこちらのお店にあると断言したい。来年も行けますように。

<店舗情報>◆かに吉住所 : 鳥取県鳥取市末広温泉町271TEL : 050-5869-3320受賞・選出歴 :





2,000円以下のお手頃グルメ

Q. 今月食べた中でおすすめしたい、2,000円以下のグルメを教えてください

A. 「大衆中華酒場 若林 心斎橋パルコ店」の名物酢豚(1,000円)です

名物酢豚 出典:アイアイさんさん

心斎橋パルコ地下2階にある心斎橋ネオン食堂街にある中華料理店。お店の雰囲気もお値段もいわゆる町中華な感じなのだが、料理のポテンシャルの高さに震えた。メニューによっては高級店に比肩するか、ときに凌駕する。聞くところによるとシェフの若林さんは某五つ星ホテルのレストランでシェフの経験もあるとか。しかし、そんな経歴を鼻にかけたような料理とは無縁で、明らかに我々が愛する町中華に軸足がしっかり置かれているからうれしい。常連になると、メニューにない気まぐれ料理が出てくることもある。しばらく通いたいと思う。

※価格は税込。

<店舗情報>◆大衆中華酒場 若林 心斎橋パルコ店住所 : 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ B2FTEL : 06-6281-3117

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文:田中知之・食べログマガジン編集部

The post 食通が魅せられた「今月の一皿」。極上の蟹を求めて鳥取へ! first appeared on 食べログマガジン.