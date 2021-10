史上最高に頼りない変わり者ヒーロー集団が再来！『ドゥーム・パトロール』シーズン2が日本初上陸

個性豊かなメンバーによる変わり者ヒーロー集団の活躍を描くDCドラマ『ドゥーム・パトロール』。そのシーズン2が10月22日(金)よりU-NEXTにて配信となり、予告映像が到着した。

全身フルメタルのロボットマン/クリフ・スティール、負のエネルギーを体に宿すネガティブマン/ラリー・トレイナー、体がスライムのように変形するエラスティ・ウーマン/リタ・ファー、64の人格を持つクレイジー・ジェーン、人体改造によって体の一部がコンピューターのサイボーグ/ビクター・ストーン...、異常な能力ゆえに世間から疎まれる者たちが、ヒーローとして怪事件から地球を守るという"ドゥーム・パトロール"の活躍を描いた本作。米レビューサイトRotten Tomatoesでは満足度96%と高得点を叩き出し、先日シーズン4の製作も発表された話題作だ。

前シーズン、姿なきヴィラン「Mr.ノーバディ」と戦い、さらわれたチーフと娘のドロシーを救出したクリフたち。シーズン2では、壮絶な戦いから生還するもその代償でミニチュアサイズになってしまった彼らの生活から始まる。そして、彼らは娘の成長を見守るべく不死の力を求めたチーフの実験に自分たちが利用されていた事実を告げられ、チーフへの信頼はなくなり、チームは崩壊寸前だった。

一方、ドロシーは猿のような顔がきっかけで見世物として虐げられた過去から、人間たちを恨む幻の怪物を作り出す能力を持っていた。チーフは彼女の持つ凶悪な力が暴走しないよう強く願うあまり、クリフたちに無理なミッションを次々と押し付けるようになっていく...。



シーズン1に引き続き、ブレンダン・フレイザー(『ハムナプトラ』シリーズ)、マット・ボマー(『ホワイトカラー』)、エイプリル・ボウルビー(『私はラブ・リーガル』)、ダイアン・ゲレーロ(『レジェンド・オブ・トゥモロー』)、ジョイヴァン・ウェイド(『ドクター・フー』)、ティモシー・ダルトン(『007/消されたライセンス』)らが出演。

また、シーズン1で登場したドラッグクイーンのモーラ、マッチョヒーローのメンタロ、ジェーンの脳内の各人格などに加え、時間を操るドクター・タイム、サイボーグが想いを寄せるロニなど、新シーズンでも個性的なキャラクターが毎話登場する。

クリフたちが過去のトラウマを克服し、厄介な能力を少しずつ使いこなしていく姿にも注目の『ドゥーム・パトロール』。シーズン2(全9話)は、10月22日(金)よりU-NEXTで独占配信。(海外ドラマNAVI)

