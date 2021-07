「U-NEXT」海外ドラマ部門の視聴ランキング＜7月前半＞

動画配信サービス「U-NEXT」より、2021年7月1日から7月16日までの海外ドラマ部門の視聴ランキングをご紹介!

海外ドラマ部門の視聴ランキング

1.『フレンズ:ザ・リユニオン』



TOPは、米HBOが贈るSFアクションドラマ『ザ・ネバーズ』。ヴィクトリア朝のロンドンを舞台に、"Touched(タッチト)"と呼ばれ異端視される女性たちが、次々と現れる謎の敵と超能力バトルを繰り広げていく。全6話となり、いよいよ最終話が7月29日(木)に配信される。

エミー賞主演女優賞に輝いたゼンデイヤ主演の『ユーフォリア/EUPHORIA』が第5位。ドラッグ、セックス、暴力、アイデンティティ、トラウマ、ソーシャルメディア、恋愛、友情など、現代社会でさまざまな問題を抱えて生きる高校生たちの姿をスタイリッシュに描きあげ、アメリカで一大センセーションを巻き起こした話題作。スペシャルエピソード『ユーフォリア/EUPHORIA トラブルはずっと続かない』と、『ユーフォリア/EUPHORIA シーブロブじゃない人なんて**くらえ』も配信開始されたので、あわせてチェック!

新作としては、生意気だけどどこか憎めないシェルドンの幼少期を描く『ヤング・シェルドン』待望のシーズン3もランクイン。同作のナレーションは『ビッグバン★セオリー〜ギークな ボクらの恋愛法則』でシェルドンを演じたジム・パーソンズが務めているが、今シーズンは本家からさらにペニー役のケイリー・クオコがカメオ出演している。その他にもイースターエッグが散りばめられているので本家ファンも必見のシーズンだ。

なお、「U-NEXT」では明日7月28日(水)より史上最高に頼りない変わり者たちによるアクションシリーズ『ドゥーム・パトロール』がスタートする。

過去の事故やトラウマで得た異常な能力と容姿から世間に疎まれる者たちは郊外の屋敷で暮らしていた。ある日、彼らは「屋敷の外へ出るな」という言いつけを破り、街へ繰り出すが、隠していた能力が暴走し街をパニック状態にしてしまう。厄介者となった彼らは汚名返上のため、不本意ながらも地球を守るヒーロー集団を結成する。

次回のランキングもお楽しみに。(海外ドラマNAVI)

