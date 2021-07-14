第73回エミー賞ノミネート一覧『ワンダヴィジョン』が奮闘、作品トップは『ザ・クラウン』『マンダロリアン』
TV界のアカデミー賞と言われる第73回エミー賞のノミネートが現地時間7月13日（火）に発表され、局別では米HBOと米HBO Maxが合わせて130の最多ノミネート、Netflixが僅差の129ノミネート。作品トップは24ノミネートでNetflixの『ザ・クラウン』と、Disney+（ディズニープラス）の『マンダロリアン』。『ワンダヴィジョン』が23、米Huluの『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』が21と続く。また、ファイナルを迎えた『シェイムレス 俺たちに恥はない』でウィリアム・H・メイシーがノミネートされた。ノミネート一覧はこちら！
【ドラマシリーズ部門】
■作品賞（Drama Series）
『ザ・ボーイズ』
『ブリジャートン家』
『ザ・クラウン』
『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』
『マンダロリアン』
『POSE』
『THIS IS US／ディス・イズ・アス』
■主演男優賞（Lead Actor In A Drama Series）
スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』
ジョナサン・メジャース『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』
ジョシュ・オコナー『ザ・クラウン』
レゲ＝ジャン・ペイジ『ブリジャートン家』
ビリー・ポーター『POSE』
マシュー・リス『ペリー・メイスン』
■主演女優賞（Lead Actress In A Drama Series）
ウゾ・アドゥーバ『イン・トリートメント』
オリヴィア・コールマン『ザ・クラウン』
エマ・コリン『ザ・クラウン』
エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
MJ・ロドリゲス『POSE』
ジャーニー・スモレット『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Drama Series）
ジャンカルロ・エスポジート『マンダロリアン』
O・T・ファグベンル『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
ジョン・リスゴー『ペリー・メイスン』
トビアス・メンジーズ『ザ・クラウン』
マックス・ミンゲラ『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
クリス・サリヴァン『THIS IS US』
ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
マイケル・ケネス・ウィリアムズ『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Drama Series）
ジリアン・アンダーソン『ザ・クラウン』
ヘレナ・ボナム・カーター『ザ・クラウン』
マデリーン・ブルーワー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
アン・ダウド『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
アーンジャニュー・エリス『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』
エメラルド・フェネル『ザ・クラウン』
イヴォンヌ・ストラホフスキー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
サミラ・ワイリー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
■ゲスト男優賞（Guest Actor in a Drama Series）
ドン・チードル『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』
チャールズ・ダンス『ザ・クラウン』
ティモシー・オリファント『マンダロリアン』
コートニー・B・ヴァンス『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』
カール・ウェザース『マンダロリアン』
■ゲスト女優賞（Guest Actress in a Drama Series）
アレクシス・ブレデル『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
クレア・フォイ『ザ・クラウン』
マッケナ・グレイス『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
ソフィー・オコネドー『ラチェッド』
フィリシア・ラシャド『THIS IS US』
■監督賞（Directing For A Drama Series）
ジュリー・アン・ロビンソン『ブリジャートン家』
ベンジャミン・カロン『ザ・クラウン』
ジェシカ・ホッブス『ザ・クラウン』
リズ・ガーバス『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
ジョン・ファヴロー『マンダロリアン』
スティーヴン・カナルス『POSE』
■脚本賞（Writing For A Drama Series）
レベッカ・ソネンシャイン『ザ・ボーイズ』
ピーター・モーガン『ザ・クラウン』
ヤーリン・チャン『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
ミシャ・グリーン『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』
デイヴ・フィローニ『マンダロリアン』
ジョン・ファヴロー『マンダロリアン』
ライアン・マーフィー＆ブラッド・ファルチャック＆スティーヴン・カナルス＆ジャネット・モック＆アワー・レディー・J『POSE』
【コメディシリーズ部門】
■作品賞（Comedy Series）
『Black-ish』
『コブラ会』
『エミリー、パリへ行く』
『Hacks』
『フライト・アテンダント』
『コミンスキー・メソッド』
『Pen15』
『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
■主演男優賞（Lead Actor In A Comedy Series）
アンソニー・アンダーソン『Black-ish』
マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』
ウィリアム・H・メイシー『シェイムレス 俺たちに恥はない』
ジェイソン・サダイキス『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
キーナン・トンプソン『Kenan』
■主演女優賞（Lead Actress In A Comedy Series）
エイディ・ブライアント『Shrill』
ケイリー・クオコ『フライト・アテンダント』
アリソン・ジャネイ『Mom』
トレイシー・エリス・ロス『Black-ish』
ジーン・スマート『Hacks』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Comedy Series）
カール・クレモンズ＝ホプキンス『Hacks』
ブレット・ゴールドスタイン『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
ブレンダン・ハント『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
ニック・モハメッド『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
ポール・ライザー『コミンスキー・メソッド』
ジェレミー・スウィフト『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
キーナン・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』
ボウエン・ヤン『サタデー・ナイト・ライブ』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Comedy Series）
エイディ・ブライアント『サタデー・ナイト・ライブ』
ハンナ・エインビンデル『Hacks』
ケイト・マッキノン『サタデー・ナイト・ライブ』
ロージー・ペレス『フライト・アテンダント』
セシリー・ストロング『サタデー・ナイト・ライブ』
ジュノー・テンプル『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
ハンナ・ワディンガム『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
■ゲスト男優賞（Guest Actor in a Comedy Series）
アレック・ボールドウィン『サタデー・ナイト・ライブ』
デイヴ・シャペル『サタデー・ナイト・ライブ』
モーガン・フリーマン『コミンスキー・メソッド』
ダニエル・カルーヤ『サタデー・ナイト・ライブ』
ダニエル・レヴィ『サタデー・ナイト・ライブ』
■ゲスト女優賞（Guest Actress in a Comedy Series）
ジェーン・アダムス『Hacks』
イヴェット・ニコール・ブラウン『A Black Lady Sketch Show』
バーナデット・ピータース『ゾーイの超イケてるプレイリスト』
イッサ・レイ『A Black Lady Sketch Show』
マーヤ・ルドルフ『サタデー・ナイト・ライブ』
クリステン・ウィグ『サタデー・ナイト・ライブ』
■監督賞（Directing For A Comedy Series）
ジェームズ・バロウズ『B Positive』
スザンナ・フォーゲル『フライト・アテンダント』
ルチア・アニエッロ『Hacks』
ジェームズ・ウィドーズ『Mom』
ザック・ブラフ『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
M・J・デラニー『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
デクラン・ローニー『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
■脚本賞（Writing For A Comedy Series）
スティーヴ・ヨッキー『フライト・アテンダント』
メレディス・スカーディノ『Girls5eva』
ルチア・アニエッロ＆ポール・W・ダウンズ＆ジェン・スタツキー『Hacks』
マヤ・アースキン『Pen15』
ジェイソン・サダイキス＆ブレンダン・ハント＆ジョー・ケリー『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
ジェイソン・サダイキス＆ビル・ローレンス＆ブレンダン・ハント『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』
【リミテッドシリーズ／テレビムービー部門】
■リミテッドシリーズ作品賞（Limited Series)
『I May Destroy You』
『Mare of Easttown』
『クイーンズ・ギャンビット』
『地下鉄道 〜自由への旅路〜』
『ワンダヴィジョン』
■テレビムービー作品賞（Television Movie)
『ドリー・パートンのクリスマス・オン・ザ・スクエア』
『OSLO／オスロ』
『Robin Roberts Presents: Mahalia』
『シルヴィ〜恋のメロディ〜』
『フランクおじさん』
■主演男優賞（Lead Actor In A Limited Series or Movie）
ポール・ベタニー『ワンダヴィジョン』
ヒュー・グラント『フレイザー家の秘密』
ユアン・マクレガー『HALSTON/ホルストン』
リン＝マヌエル・ミランダ『ハミルトン』
レスリー・オドム・Jr『ハミルトン』
■主演女優賞（Lead Actress In A Limited Series or Movie）
ミカエラ・コール『I May Destroy You』
シンシア・エリヴォ『ジーニアス：アレサ』
エリザベス・オルセン『ワンダヴィジョン』
アニャ・テイラー＝ジョイ『クイーンズ・ギャンビット』
ケイト・ウィンスレット『Mare of Easttown』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Limited Series or Movie）
トーマス・ブロディ＝サングスター『クイーンズ・ギャンビット』
ダヴィード・ディグス『ハミルトン』
パーパ・エッシードゥ『I May Destroy You』
ジョナサン・グロフ『ハミルトン』
エヴァン・ピーターズ『Mare Of Easttown』
アンソニー・ラモス『ハミルトン』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Limited Series or Movie）
レネー・エリス・ゴールズベリー『ハミルトン』
キャスリン・ハーン『ワンダヴィジョン』
モーゼス・イングラム『クイーンズ・ギャンビット』
ジュリアンヌ・ニコルソン『Mare of Easttown』
ジーン・スマート『Mare of Easttown』
フィリッパ・スー『ハミルトン』
■監督賞（Directing For A Limited Or Anthology Series Or Movie）
トーマス・ケイル『ハミルトン』
サム・ミラー＆ミカエラ・コール『I May Destroy You』
サム・ミラー『I May Destroy You』
クレイグ・ゾベル『Mare Of Easttown』
スコット・フランク『クイーンズ・ギャンビット』
バリー・ジェンキンズ『地下鉄道 〜自由への旅路〜』
■脚本賞（Writing For A Limited Or Anthology Series Or Movie）
ミカエラ・コール『I May Destroy You』
ブラッド・イングルスビー『Mare Of Easttown』
スコット・フランク『クイーンズ・ギャンビット』
チャック・ヘイワード＆ピーター・キャメロン『ワンダヴィジョン』
ジャック・シェイファー『ワンダヴィジョン』
ローラ・ドンニー『ワンダヴィジョン』
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プライムタイム・エミー賞授賞式は現地時間9月19日（日）に開催される。（海外ドラマNAVI）
Photo:
エミー賞公式Twitterより