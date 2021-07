第73回エミー賞ノミネート一覧『ワンダヴィジョン』が奮闘、作品トップは『ザ・クラウン』『マンダロリアン』

TV界のアカデミー賞と言われる第73回エミー賞のノミネートが現地時間7月13日(火)に発表され、局別では米HBOと米HBO Maxが合わせて130の最多ノミネート、Netflixが僅差の129ノミネート。作品トップは24ノミネートでNetflixの『ザ・クラウン』と、Disney+(ディズニープラス)の『マンダロリアン』。『ワンダヴィジョン』が23、米Huluの『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』が21と続く。また、ファイナルを迎えた『シェイムレス 俺たちに恥はない』でウィリアム・H・メイシーがノミネートされた。ノミネート一覧はこちら!

【ドラマシリーズ部門】

■作品賞(Drama Series)

『ザ・ボーイズ』

『ブリジャートン家』

『ザ・クラウン』

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

『マンダロリアン』

『POSE』

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

■主演男優賞(Lead Actor In A Drama Series)

スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』

ジョナサン・メジャース『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

ジョシュ・オコナー『ザ・クラウン』

レゲ=ジャン・ペイジ『ブリジャートン家』

ビリー・ポーター『POSE』

マシュー・リス『ペリー・メイスン』

■主演女優賞(Lead Actress In A Drama Series)

ウゾ・アドゥーバ『イン・トリートメント』

オリヴィア・コールマン『ザ・クラウン』

エマ・コリン『ザ・クラウン』

エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

MJ・ロドリゲス『POSE』

ジャーニー・スモレット『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Drama Series)

ジャンカルロ・エスポジート『マンダロリアン』

O・T・ファグベンル『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ジョン・リスゴー『ペリー・メイスン』

トビアス・メンジーズ『ザ・クラウン』

マックス・ミンゲラ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

クリス・サリヴァン『THIS IS US』

ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

マイケル・ケネス・ウィリアムズ『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Drama Series)

ジリアン・アンダーソン『ザ・クラウン』

ヘレナ・ボナム・カーター『ザ・クラウン』

マデリーン・ブルーワー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

アン・ダウド『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

アーンジャニュー・エリス『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

エメラルド・フェネル『ザ・クラウン』

イヴォンヌ・ストラホフスキー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

サミラ・ワイリー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

■ゲスト男優賞(Guest Actor in a Drama Series)

ドン・チードル『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』

チャールズ・ダンス『ザ・クラウン』

ティモシー・オリファント『マンダロリアン』

コートニー・B・ヴァンス『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

カール・ウェザース『マンダロリアン』

■ゲスト女優賞(Guest Actress in a Drama Series)

アレクシス・ブレデル『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

クレア・フォイ『ザ・クラウン』

マッケナ・グレイス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ソフィー・オコネドー『ラチェッド』

フィリシア・ラシャド『THIS IS US』

■監督賞(Directing For A Drama Series)

ジュリー・アン・ロビンソン『ブリジャートン家』

ベンジャミン・カロン『ザ・クラウン』

ジェシカ・ホッブス『ザ・クラウン』

リズ・ガーバス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ジョン・ファヴロー『マンダロリアン』

スティーヴン・カナルス『POSE』

■脚本賞(Writing For A Drama Series)

レベッカ・ソネンシャイン『ザ・ボーイズ』

ピーター・モーガン『ザ・クラウン』

ヤーリン・チャン『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ミシャ・グリーン『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

デイヴ・フィローニ『マンダロリアン』

ジョン・ファヴロー『マンダロリアン』

ライアン・マーフィー&ブラッド・ファルチャック&スティーヴン・カナルス&ジャネット・モック&アワー・レディー・J『POSE』



【コメディシリーズ部門】

■作品賞(Comedy Series)

『Black-ish』

『コブラ会』

『エミリー、パリへ行く』

『Hacks』

『フライト・アテンダント』

『コミンスキー・メソッド』

『Pen15』

『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

■主演男優賞(Lead Actor In A Comedy Series)

アンソニー・アンダーソン『Black-ish』

マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』

ウィリアム・H・メイシー『シェイムレス 俺たちに恥はない』

ジェイソン・サダイキス『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

キーナン・トンプソン『Kenan』

■主演女優賞(Lead Actress In A Comedy Series)

エイディ・ブライアント『Shrill』

ケイリー・クオコ『フライト・アテンダント』

アリソン・ジャネイ『Mom』

トレイシー・エリス・ロス『Black-ish』

ジーン・スマート『Hacks』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Comedy Series)

カール・クレモンズ=ホプキンス『Hacks』

ブレット・ゴールドスタイン『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ブレンダン・ハント『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ニック・モハメッド『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ポール・ライザー『コミンスキー・メソッド』

ジェレミー・スウィフト『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

キーナン・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』

ボウエン・ヤン『サタデー・ナイト・ライブ』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Comedy Series)

エイディ・ブライアント『サタデー・ナイト・ライブ』

ハンナ・エインビンデル『Hacks』

ケイト・マッキノン『サタデー・ナイト・ライブ』

ロージー・ペレス『フライト・アテンダント』

セシリー・ストロング『サタデー・ナイト・ライブ』

ジュノー・テンプル『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ハンナ・ワディンガム『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

■ゲスト男優賞(Guest Actor in a Comedy Series)

アレック・ボールドウィン『サタデー・ナイト・ライブ』

デイヴ・シャペル『サタデー・ナイト・ライブ』

モーガン・フリーマン『コミンスキー・メソッド』

ダニエル・カルーヤ『サタデー・ナイト・ライブ』

ダニエル・レヴィ『サタデー・ナイト・ライブ』

■ゲスト女優賞(Guest Actress in a Comedy Series)

ジェーン・アダムス『Hacks』

イヴェット・ニコール・ブラウン『A Black Lady Sketch Show』

バーナデット・ピータース『ゾーイの超イケてるプレイリスト』

イッサ・レイ『A Black Lady Sketch Show』

マーヤ・ルドルフ『サタデー・ナイト・ライブ』

クリステン・ウィグ『サタデー・ナイト・ライブ』

■監督賞(Directing For A Comedy Series)

ジェームズ・バロウズ『B Positive』

スザンナ・フォーゲル『フライト・アテンダント』

ルチア・アニエッロ『Hacks』

ジェームズ・ウィドーズ『Mom』

ザック・ブラフ『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

M・J・デラニー『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

デクラン・ローニー『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

■脚本賞(Writing For A Comedy Series)

スティーヴ・ヨッキー『フライト・アテンダント』

メレディス・スカーディノ『Girls5eva』

ルチア・アニエッロ&ポール・W・ダウンズ&ジェン・スタツキー『Hacks』

マヤ・アースキン『Pen15』

ジェイソン・サダイキス&ブレンダン・ハント&ジョー・ケリー『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ジェイソン・サダイキス&ビル・ローレンス&ブレンダン・ハント『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』



【リミテッドシリーズ/テレビムービー部門】

■リミテッドシリーズ作品賞(Limited Series)

『I May Destroy You』

『Mare of Easttown』

『クイーンズ・ギャンビット』

『地下鉄道 〜自由への旅路〜』

『ワンダヴィジョン』

■テレビムービー作品賞(Television Movie)

『ドリー・パートンのクリスマス・オン・ザ・スクエア』

『OSLO/オスロ』

『Robin Roberts Presents: Mahalia』

『シルヴィ〜恋のメロディ〜』

『フランクおじさん』

■主演男優賞(Lead Actor In A Limited Series or Movie)

ポール・ベタニー『ワンダヴィジョン』

ヒュー・グラント『フレイザー家の秘密』

ユアン・マクレガー『HALSTON/ホルストン』

リン=マヌエル・ミランダ『ハミルトン』

レスリー・オドム・Jr『ハミルトン』

■主演女優賞(Lead Actress In A Limited Series or Movie)

ミカエラ・コール『I May Destroy You』

シンシア・エリヴォ『ジーニアス:アレサ』

エリザベス・オルセン『ワンダヴィジョン』

アニャ・テイラー=ジョイ『クイーンズ・ギャンビット』

ケイト・ウィンスレット『Mare of Easttown』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Limited Series or Movie)

トーマス・ブロディ=サングスター『クイーンズ・ギャンビット』

ダヴィード・ディグス『ハミルトン』

パーパ・エッシードゥ『I May Destroy You』

ジョナサン・グロフ『ハミルトン』

エヴァン・ピーターズ『Mare Of Easttown』

アンソニー・ラモス『ハミルトン』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Limited Series or Movie)

レネー・エリス・ゴールズベリー『ハミルトン』

キャスリン・ハーン『ワンダヴィジョン』

モーゼス・イングラム『クイーンズ・ギャンビット』

ジュリアンヌ・ニコルソン『Mare of Easttown』

ジーン・スマート『Mare of Easttown』

フィリッパ・スー『ハミルトン』

■監督賞(Directing For A Limited Or Anthology Series Or Movie)

トーマス・ケイル『ハミルトン』

サム・ミラー&ミカエラ・コール『I May Destroy You』

サム・ミラー『I May Destroy You』

クレイグ・ゾベル『Mare Of Easttown』

スコット・フランク『クイーンズ・ギャンビット』

バリー・ジェンキンズ『地下鉄道 〜自由への旅路〜』

■脚本賞(Writing For A Limited Or Anthology Series Or Movie)

ミカエラ・コール『I May Destroy You』

ブラッド・イングルスビー『Mare Of Easttown』

スコット・フランク『クイーンズ・ギャンビット』

チャック・ヘイワード&ピーター・キャメロン『ワンダヴィジョン』

ジャック・シェイファー『ワンダヴィジョン』

ローラ・ドンニー『ワンダヴィジョン』

プライムタイム・エミー賞授賞式は現地時間9月19日(日)に開催される。(海外ドラマNAVI)

Photo:

エミー賞公式Twitterより