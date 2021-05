あの人気ミュージシャンのエド・シーランが、自身が愛するクラブのユニフォーム胸スポンサーになることが発表された。

そのクラブはリーグ・ワン(イングランド3部)を戦っている古豪イプスウィッチ・タウン。

エド・シーランはイプスウィッチが州都となっているサフォーク州に在住しており、少年時代からイプスウィッチ・タウンのサポーターであった。

故郷を非常に大切にしているエド・シーランは2019年にツアーの最終日をイプスウィッチで開催したり、病院の小児病棟に巨額の寄付をしたりしている。

イプスウィッチ・タウンはその貢献を称える意味で彼を何度も試合に招待しており、両者の関係は非常に強いものとなっていた。

🤝 Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!