ネットで買い物をするときにレビューを参考にする人は多いと思いますが、ときどき変わったレビューを見かけることもあります。

イギリスのAmazonに、5つ星の満点評価が付けられているのに「これを買うな」と相反する文面のレビューがありました。

その理由は……。

Found this review on amazon for a lock pick



Amazonで購入したと5つ星が付けられた「ロックピッキング」のレビューですが、タイトルは「これを買うな」なのです。

(※ロックピッキング=錠前を鍵を用いることなく、ピックなどの器具を用いて開錠する行為)

その内容と言うのが、

「ロックピッキングセットがAmazonからのメールに推奨されていた。おもしろそうだったので買ってみた。

付属の南京錠のピッキングをマスターするのに40分ほどかかった。それを開けてから、裏戸の新しいイェールロックを10分ほど試したら開いた。

物置きの安い南京錠も簡単に開いた。お隣の物置きも簡単に開いた。この地域のほとんどの物置きも瞬時に開けられた。

ここで問題が起きた。刑の言い渡しは来週である」

ぐはっ。

確かに製品は良さそう。

あまりに優れていたことから、魔が差したどころでは済まず、泥棒の道へまっしぐらに転落してしまったようです。

製品の品質が良いのと、それを買うべきかは別の話のようです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●こんにちは、"The Lock picking Lawyer"です……。

(※有名なロックピッキングのユーチューバー)



↑彼は顔を見せているのかい?



●ロックピッキングに興味のある人は、現在使っている鍵やロックをピッキングしてはいけない。ピッキングをすることで壊すこともあるからね。

そしてThe Lock picking Lawyerをチェックすることも忘れずに。彼はいろいろなことを教えてくれるし、ピッキングできない鍵はないと言っている。



↑地域の法律も確認しておくことだね。錠前屋のライセンスを持っていないと、ピッキングセットを所有するだけで違法になる地域もある。



●ロックピッキングセットを持っている。これは職場でめちゃくちゃ便利。おかげでどのキャビネットや引き出しも破損することなく開けられる。スタッフはみんな重要な書類はロックの付いた引き出しにしまうけど、新型コロナウィルスで3週間も来ないとかあるので、とても役立つスキルセットである。



↑そうそう、重要な書類だよ。

「ジル、キャンディはどこ?」

「誰にも取られないように鍵をかけて閉まっておいたのよ!」

……3週間後……

「私のキャンディは全部どうなってしまったの?」



●10分でロックピッキングセットを作る方法を誰にでも教えてあげられるよ。ガレージにあるものでね。(必要なのは、ばね鋼だけ)。



↑自分はガレージを持ってない。



●犯罪者よ、そこでストップだ。



●「358人のお客様がこれが役に立ったと考えています」



●この手のロックピッキングセットを、娘が12歳のときに買い与えたのだが、30分くらい練習して開けられるようになった。そうしたら家の玄関を試してみていいかと言う……いいよと、そんな新米が家の本物の鍵を開けられるわけがないと思った。15分経ったらドアの開く音が聞こえた……。



●成功からの被害。



●これだから、ロックは溶接しないといけないんだ。



鍵や錠前はカジュアルな保護には向いていますが、過信はしないほうがいいようです。