µÜºêŽ¥¼¯»ùÅçŽ¥²Æì¤Î¥³¥í¥Ê´¶À÷Î¨¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤¿Ž¢¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼ZŽ£¤È¤Ï²¿¤«
¢£°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤¬¡ÖÅìµþ·÷¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÈÇ¤Ë
¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¾õ¶·¤Ï¡¢4·î¤ËµÞÁý¤·¤¿¸å¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢6·îËö¤«¤é7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºÆÅÙ¡¢´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¡¢Âè1¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ª¡¢Áý²Ã¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÃÏ°èÊÌ¤Î´¶À÷¾õ¶·¤Î¸½¾õ¤ò¹ñÆâÃÏ°è´Ö¤ÎÈæ³Ó¤È³¤³°¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¾õ¶·¤òÃÏ°èÊÌ¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¡ÖÅìµþ·÷¡×¡ÖÂçºå·÷¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î3ÃÏ°è¤ËÊ¬¤±¤Æ´¶À÷¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¿ÞÉ½1¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷³ÈÂç¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¤Ë¤ª¤±¤ëËèÆü¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤òËÀ¥°¥é¥Õ¤ÇÊó¤¸¤¿¤Î¤Á¡¢Á´¹ñ¤ÎÆ°¤¤òÆ±¤¸ËÀ¥°¥é¥Õ¤Ç¤¢¤é¤ï¤¹¤Î¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÁ´ÂÎ¤ÎÄ¯Ë¾¤òÆ±»þÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è·÷¤¬°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ·÷¤äÂçºå·÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢³Æ·÷°è¤ò¹½À®¤¹¤ëÅÔÉÜ¸©¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¥°¥é¥Õ¤È¤·¤Æ´¶À÷¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ·÷¡¢Âçºå·÷°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤È¤·¤Æ°ì³ç¤·¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¤òÉ½¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¹ñÆâÁ´°è¤¬¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥ß¥½¤Ç¤¢¤ë¡£
Åìµþ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¸©¤ò´Þ¤à¡ÖÅìµþ·÷¡×¤ÎÆ°¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â´¶À÷³ÈÂç¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´¶À÷¤ÎºÆ³ÈÂç¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¡¢¿ûµÁ°Î´±Ë¼Ä¹´±¤Î¡ÖÅìµþÌäÂê¡×¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¡ÖÂçºå·÷¡×¡¢¤½¤·¤Æ°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤¬¡¢Åìµþ·÷¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢Îà»÷¤·¤¿ºÆ³ÈÂç¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè1ÇÈ¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¤äËÌÎ¦3¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¸ÄÊÌÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ°Û¤Ê´¶À÷³ÈÂç¤¬¡¢7·î¤ÎºÆ³ÈÂç¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷Ãæ¿´¤Î´¶À÷³ÈÂç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤è¤¦¡£
¢£Åìµþ¤Î´¶À÷Î¨¤Ï¡Ö6·î¤Þ¤Ç¡×¤Ï45.5¿Í¡¢¡Ö7·î¡×¤Ï47.0¿Í
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î´¶À÷Î¨¡Ê¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¡Ë¤Î¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ò¿ÞÉ½2¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î´¶À÷Î¨¤ò¡Ö6·î¤Þ¤Ç¤ÎÎßÀÑ´¶À÷¼Ô¿ô¡×¤È¡Ö7·î1¥«·î´Ö¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¡×¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÈæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Þ¤Ç¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï1Ëü8513¿Í¤È¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷Î¨¤Ç¤Ï14.6¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢7·î1¥«·î´Ö¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï1Ëü7671¿Í¤È´¶À÷Î¨¤Ï13.9¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ºÇ¶á¤Î´¶À÷ºÆ³ÈÂç¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´¶À÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é4¥«·îÍ¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÎß·×¤È7·î¤À¤±¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤È¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢7·î1¥«·î¤Î´¶À÷Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î47.0¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î3.4ÇÜ¤Î¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤Þ¤Ç¤Î´¶À÷Î¨45.5¿Í¤ò¼ã´³¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£
Åìµþ¤Ë¼¡¤¤¤Ç´¶À÷Î¨¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ï¡¢Âçºå¤Î25.1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬¡¢°¦ÃÎ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì21.7¿Í¡¢18.9¿Í¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤Þ¤Ç¤Î´¶À÷Î¨¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÂçºå¡¢Ê¡²¬¤ÏÅìµþ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°¦ÃÎ¤Ï6·î¤Þ¤Ç¤Ï7.5¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤Ï21.7¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎÅÔ¿´Éô°Ê³°¤Î¼þÊÕÉô¤â´¶À÷Î¨¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÔ¿´Éô¤òÊú¤¨¤ëÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎÃæ¿´ÅÔÉÜ¸©¤Ç´¶À÷Î¨¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤è¤¦¡£
Åìµþ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÌë¤ÎÈË²Ú³¹¤òÊú¤¨¤ë¿·½É¶è¤¬º£¤ä´¶À÷Î¨¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë¹â¤¯¡¢ÅÔÆâ¼þÊÕÉô¤È¤¤¤¦¤Ù¤Â¿ËàÃÏ°è¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È´¶À÷Î¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ËÈæÎã¤·¤¿ÃÏ°è·¹¼Ð¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¢£´¶À÷¼Ô¿ô¡¢µÜºê16¿Í¢ª140¿Í¡¢¼¯»ùÅç9¿Í¢ª242¿Í¡¢²Æì139¿Í¢ª269¿Í
7·î¤ÎÃÏ°èÊÌ´¶À÷Î¨¤Ï¡¢6·î¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤È¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡6·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÆîÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡Ê¿·³ã¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢»Í¹ñÀ¾Éô¡¢Ä¹ºê¤Ê¤ÉÂçÅÔ»Ô·÷°Ê³°¤ÎÆÃÄêÃÏ°è¤Ç¤â¹â¤«¤Ã¤¿´¶À÷Î¨¤¬¡¢7·î¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤·¤Ê¤Ù¤ÆÄã²¼¡£
¢Åìµþ·÷¡¢Âçºå·÷¡¢¤ª¤è¤Ó°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Þ¤Ç¤Ë¤âÁý¤·¤Æ7·î¤â´¶À÷Î¨¤¬¹â¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢°¦ÃÎ¤Ï6·î¤Þ¤Ç¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë´¶À÷Î¨¾å¾º¡£
£ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë7·î¤Î´¶À÷Ê¬ÉÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æî¶å½£¡¦²Æì¤Ï¡¢Îã³°Åª¤Ë´¶À÷Î¨¤¬¹â¤¤ÃÏÊý·÷¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö6·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¡×¤È¡Ö7·î¡×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢µÜºê¡¿16¿Í¡§140¿Í¡Ê´¶À÷Î¨1.5¿Í¡§12.8¿Í¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¡¿9¿Í¡§242¿Í¡Ê´¶À÷Î¨0.6¿Í¡§14.8¿Í¡Ë¡¢²Æì¡¿139¿Í¡§269¿Í¡Ê´¶À÷Î¨9.4¿Í¡§18.2¿Í¡Ë¡£
¤ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ø¤Î´¶À÷½¸Ãæ¤Ï¡¢´¶À÷¼Ô¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ë·¹¼Ð¤¹¤ë·¹¸þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌë¤Î³¹¤ä±ã²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Î´¶À÷¤¬³ÈÂç¤È¤¤¤¦7·î¤ÎÆÃÄ§¤ÈÀ°¹çÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤³¤¦¤·¤¿Ë¡Â§Åª¤Ê·¹¸þ¤È¤ÏÈ¿¤¹¤ëÆî¶å½£¡¦²Æì¤Î¹â¤¤´¶À÷Î¨¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬ÉÔÌÀ¡£²Æì¤ÏÊÆ·³¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À´¶À÷¤Î±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤í¤¦¡£6·î¤Þ¤Ç¤ÎËÌÎ¦3¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÃÊ¤Ë¹â¤¤´¶À÷Î¨¤âÍýÍ³¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡£Î¾Êý¤È¤â¡¢¶öÁ³¤Ëµ¢¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¢£Æî¶å½£¡¦²Æì¤Î¹â´¶À÷Î¨Í×°ø¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼Z¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±´Ø¿´´µ¯¤»¤è
´¶À÷¤ÎºÆ³ÈÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢°Ê¾å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç¤ËÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ÈÂç¡¢¤·¤«¤â´¶À÷·ÐÏ©ÉÔÌÀ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à»ÔÃæ´¶À÷¤Î³ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷ÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÅÔ¿´ÅªÀ¸³è¤è¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£ÈóÅÔ¿´ÅªÀ¸³è¤è¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶À÷³ÈÂç¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿Í¤¬Ì©½¸¤·¤Æ±Ä¤àÅÔ¿´ÅªÀ¸³è¤ò¼«½Í¤·¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤äÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ê¤ÉÈóÅÔ¿´ÅªÀ¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡Ö¿·À¸³èÁÏÂ¤¡×¤¬ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ¿´ÉôÅª¤Ê³ÈÂç°Ê³°¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾åµ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Æì¤À¤±¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¡°æ¤À¤±¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æî¶å½£¡¦²ÆìÁ´°è¡¢ËÌÎ¦Á´°è¤Ç´¶À÷Î¨¤¬¹â¤¤¡Ê¹â¤«¤Ã¤¿¡ËÅÀ¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î¶¦ÄÌÍ×°ø¤ÎÂ¸ºß¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷Î¨¡¢»àË´Î¨¤¬²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ê¤É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ÊÃÊ¤ËÄã¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³Ãæ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼X¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷ÂÐºö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼Z¡×¤«¡£¶å½£ÆîÉô¡¦²Æì¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹ÊÞ¿ô¤¬½¸Ãæ
¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢6·î¤Þ¤Ç¤ÎËÌÎ¦3¸©¡¢7·î¤ÎÆî¶å½£¡¦²ÆìÃÏ°è¤Ç´¶À÷Î¨¤¬¹â¤¤Í×°ø¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼Y¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼Z¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¡¢³Æ³¦¤Î´Ø¿´¤ò´µ¯¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼Z¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Æì¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¶á¤Î´¶À÷³ÈÂç¤òÎã¤Ë¤·¤Æ¡¢GoTo¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦Àâ¤â½Ð¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¡£
ÂçÅÔ»Ô¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌë¤Î³¹¡ÊÈË²Ú³¹¡Ë¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý·÷¤Ë¤½¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
·Ù»¡»ñÎÁ¤«¤é¡Ö20ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Æì¡¢¤ª¤è¤Ó¶å½£ÆîÉô¤Î¼¯»ùÅç¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¤Ï¡¢Á´¹ñ½ç°Ì¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢1°Ì¡¢2°Ì¡¢6°Ì¡¢7°Ì¤È¹â¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶å½£ËÌÉô¤ÎÂçÊ¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢36°Ì¡¢43°Ì¡¢45°Ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¡²¬¤Ï5°Ì¡Ë¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼Z¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÆüËÜ¤Î´¶À÷ºÆ³ÈÂç¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î´¶À÷µ¬ÌÏ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÊÆ¹ñ¤À¤Ã¤¿
ÆüËÜ¤Î´¶À÷ºÆ³ÈÂç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£´¶À÷ËÉ»ß¤È·ÐºÑ²óÉü¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¿¤á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤À¤±¡¢¤³¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¹ñºÝÈæ³Ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸·ÐÏ©¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
´¶À÷¼Ô¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´¶À÷³ÈÂç¤ä¼ýÂ«¤ÎÆ°¤¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¿ô¥°¥é¥Õ¤¬¤ä¤Ï¤êÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡ÊÂÐ¿ô¥°¥é¥Õ¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢5·î¤ÎËÜÏ¢ºÜµ»ö¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÇÆüËÜ¤À¤±¡Ø¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¥°¥é¥Õ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔµ¤Ì£¡×¤Î¤Ç»²¾È¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ë¡£
¿ÞÉ½3¤Ë¤Ï¡¢ÎßÀÑ¿ô¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ö´¶À÷¼Ô¿ô¡×¤Î¿ä°Ü¡ÊA¡Ë¤È¡Ö´¶À÷»àË´¼Ô¿ô¡×¤Î¿ä°Ü¡ÊB¡Ë¤òÂÐ¿ô¥°¥é¥Õ¤Ç¤¢¤é¤ï¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌ¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¡¢»àË´¼Ô¿ô¤ò´¶À÷¼Ô¿ô¤Ç½ü¤·¤¿¡Ö´¶À÷»àË´Î¨¡×¤Î¿ä°Ü¡ÊC¡Ë¤ò·Ç¤²¤¿¡Ê2020Ç¯8·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¡Ë¡£
´¶À÷¼Ô¿ô¤ÎÆ°¤¡ÊA¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤Ç¤â¡¢°ìµ¤¤Ë¿âÄ¾¤Ë¶á¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤ò¶¤Ë¡¢´¶À÷³ÈÂç¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢²£¤Ð¤¤¤Ë¶á¤¤¥«¡¼¥Ö¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
²¤ÊÆ½ô¹ñ¤äÆüÃæ´Ú¤È¤¤¤Ã¤¿Åì¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ï°ì½ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Åö½é¤Î´¶À÷³ÈÂç¥«¡¼¥Ö¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿âÄ¾Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¤Ä¤Þ¤ê·ã¤·¤¤µÞ³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¡¢¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³ÈÂç¥Ú¡¼¥¹¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢´¶À÷¿ôµ¬ÌÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅö½é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×ÅÀ¤È¡ÖºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ³ÈÂç¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤Î2ÅÀ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ³ÈÂç¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¹ñ¤òÃµ¤¹¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡¢´¶À÷µ¬ÌÏ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤¬¤ä¤ä»÷¤¿Æ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´¶À÷ºÆ³ÈÂç¤ÎÆüÊÆ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥Ø¥ó¥Æ¥³¤ÊÀ¯¼£²È¥ê¡¼¥À¡¼
¼¡¤Ë¡¢´¶À÷»àË´¼Ô¿ô¤ÎÆ°¤¡ÊB¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤è¤êµ¬ÌÏ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þ·ÏÎóÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤ÎÆ°¤¤È¤Û¤ÜÊ¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥í¥·¥¢¤Î»àË´¼Ô¿ô¤Î³ÈÂçÉý¤¬¤Ê¤ªÂç¤¤¤ÅÀ¤Ï²¤ÊÆ¤äÅì¥¢¥¸¥¢¤Î½ô¹ñ¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤È°Û¤Ê¤ê¡¢»àË´¼Ô¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤âÆüËÜ¤âºÆ³ÈÂç¤Î·¹¸þ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È´¶À÷»àË´Î¨¤ÎÆ°¤¡ÊC¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢»àË´Î¨¤ÎÆ°¤¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¤Ï¡¢°ì»þ´ü¹â¤Þ¤Ã¤¿»àË´Î¨¤¬¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²¤½£½ô¹ñ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸²Ãø¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¡¢´¶À÷µ¬ÌÏ¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Ë°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤ä»àË´Î¨¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
·ÐºÑ¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¹ñÌ±À¤¬¶¦ÄÌ¤Ç¡¢´¶À÷³ÈÂç¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Î¥¿¥¬¤ò´Ë¤á¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥Æ¥³¤ÊÀ¯¼£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¹ñ¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ¤ò²áÅö¤Ë½Å»ë¤·¡¢´¶À÷³ÈÂç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌýÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÃÏÊý¥ì¥Ù¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñÌ±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¼«È¯Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤ÇºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ü¤»¤º¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
----------
ËÜÀî Íµ¡Ê¤Û¤ó¤«¤ï¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
Åý·×ÃµÄå¡¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²È
1951Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø²Ê¡¢Æ±Âç³Ø±¡½Ð¿È¡£ºâÃÄË¡¿Í¹ñÌ±·ÐºÑ¸¦µæ¶¨²ñ¾ïÌ³Íý»ö¸¦µæÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¼Ò²ñ²Ê³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡£¡Ö¼Ò²ñ¼Â¾ð¥Ç¡¼¥¿¿ÞÏ¿¡×¥µ¥¤¥È¼çºË¡£¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°èÄ´ººÅù¤Ë½¾»ö¡£Ãøºî¤Ï¡¢¡ØÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò 2010Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢ÃË»Ò¤ÏÆÍÁ³¡¢Áð¿©²½¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹ÆüËÜ¤ÎÊÑ²½¡Ù¡ÊÆü·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò 2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÅý·×ÃµÄå¡¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²È ËÜÀî Íµ¡Ë