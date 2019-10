by Matt Popovichスタジオ ジブリ 作品が初めてストリーミングサービス上で配信されることが明らかになりました。ジブリ作品を独占的に配信するのは、2020年にサービスがスタートするワーナーメディアの「HBO Max」です。Studio Ghibli movies will stream exclusively on HBO Max - The Vergehttps://www.theverge.com/2019/10/17/20919325/studio-ghibli-stream-hbo-max-spirited-away-kikis-delivery-service-my-neighbor-totoroMiyazaki and Studio Ghibli films will stream exclusively on HBO Max - Polygonhttps://www.polygon.com/2019/10/17/20918448/watch-studio-ghibli-films-miyazaki-stream-hbo-max北米地域でスタジオジブリ作品の配給を担当しているGKidsは、ジブリ作品について「ダウンロードだろうとストリーミングだろうと、デジタル上でジブリ作品を利用可能にする予定はありません」とコメントしていました。そのため、スタジオジブリ作品はこれまでDVDもしくはBlu-rayを購入するか、定期的にシアターで行われるリバイバル上映をチェックするしか視聴する方法がありませんでした。GKidsの代表は、海外ゲームメディアのPolygonに対して「ジブリは定期的に作品を聴衆にアピールすることが重要であると考えており、特に、複数の観客と一緒に劇場で映画を観られる機会を高く評価しています」と述べていました。by Brian Krausしかし、2019年10月17日になってジブリ作品がHBO Maxで配信されることが発表されました。スタジオジブリの星野康二会長はプレスリリースの中で、「この春にサービスが開始すると、ジブリファンはお気に入りの作品を楽しみ、ライブラリを深く掘り下げて新しい作品を発見することができるようになります」と語っています。スタジオジブリ作品の権利を確保できたことは「HBO Maxにとって大きなことである」と海外メディアのThe Verge。HBO Maxはセサミストリートなどのいくつかの主要コンテンツを除くと、配信タイトルについてはまだまだ知られていません。記事作成時点ではサービスの利用料金やサービス開始日も明らかになっていません。月額利用料が15〜17ドル(約1600〜1800円)程度になるというウワサもありますが、この価格帯は競合サービスのDisney+やApple TV+と比べるとかなり高額です。なお、HBO Maxで配信予定のジブリ作品は以下の通りです。サービスは2020年4月にスタート予定となっています。・天空の城ラピュタ・猫の恩返し・コクリコ坂から・ハウルの動く城・魔女の宅急便・となりのトトロ・ホーホケキョ となりの山田くん・風の谷のナウシカ・海がきこえる・おもひでぽろぽろ・平成狸合戦ぽんぽこ・崖の上のポニョ・紅の豚・もののけ姫・借りぐらしのアリエッティ・千と千尋の神隠し・かぐや姫の物語・ゲド戦記・思い出のマーニー・耳をすませば・風立ちぬ