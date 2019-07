♥国産ラ・フランスの上品な甘さを楽しむスムージー

【モデルプレス=2019/07/31】 マクドナルド の専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”(マックカフェバイバリスタ)併設店舗では、2019年8月7日(水)より新作「ラ・フランススムージー」「倍ラ・フランススムージー」を期間限定で販売する。期間限定で、初登場する「ラ・フランススムージー」は、国産のラ・フランスを使用した、上品な香りとジューシーでさっぱりした甘みが特徴。ラ・フランス果汁を15%使用し、濃厚な風味とやさしい酸味のラ・フランスソースをスムージーベースに、果肉入りの洋ナシソースをトッピングに合わせた、噛んだ瞬間に口の中でじゅわっと広がる具材感としっとりとした食感を楽しめる。またプラス60円の追加料金でトッピングが2倍になり、より一層リッチでゴロゴロとした果肉感を味わえる“倍”スムージーも実施中。「ラ・フランススムージー」だけでなく、現在発売中の「桃のスムージー」にも追加注文が可能だ。(modelpress編集部)価格:Mサイズ490円 Lサイズ530円(倍トッピングはMサイズ550円 Lサイズ590円)期間:2019年8月7日(水)〜9月上旬価格:Mサイズ440円 Lサイズ480円(倍トッピングはMサイズ500円 Lサイズ540円 )期間:販売中〜9月上旬販売エリア:全国の“McCafe by Barista”併設マクドナルド店舗(101店舗※2019年7月時点)販売時間:McCafe by Barista”営業時間中(営業時間は店舗によって異なる)情報:日本マクドナルド【Not Sponsored 記事】