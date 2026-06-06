◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦ＦＣ東京―Ｃ大阪（６日・ＭＵＦＧ国立）第１戦で２―２で引き分けた、東西２位どうしの両チームの対戦。ＦＣ東京は前回１得点のＦＷマルセロヒアンが、１９歳ＦＷ佐藤龍之介との２トップで臨む。２日には、松橋力蔵監督の２６―２７年シーズンの続投が発表され、勝って総合３位となり、来季へつなげたいところだ。２０１３年にチームに加入し、今季限りで契約満了と