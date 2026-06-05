気象庁は2026年6月4日に、九州北部と中国地方、近畿地方の梅雨入りを発表しました。最速で梅雨入りした沖縄でも昨年差1日、平年差6日ほど早い梅雨入りとなっていましたが、中国・近畿は昨年差19日遅い、平年差2日早い梅雨入りとなりました。東日本は6月中旬にかけて梅雨入りしていく見込みです。ここから長い雨が続く日々になるということで、「雨好きな少女が、雨を嫌う雨男とともに、雨のない晴れ間を探す」という2週間の出会い