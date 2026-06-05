タレントの長嶋一茂が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。球界のスーパースターの息子との再会を振り返る一幕があった。この日の冒頭のトークで東京・六本木のカラオケ店で女性同伴のところに偶然、共演の高嶋ちさ子と遭遇してしまったことを暴露された一茂。高嶋と、その女性をはさんだ３ショット写真も披露され、進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「真ん中の女性は？」と聞