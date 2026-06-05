2027年1月からスタートする「こどもNISA」。これまで18歳以上しか開設できなかったNISA口座を0歳から持てるようになる。ハーバード大学出身のお笑い芸人パトリック・ハーランさんは「子供の年間投資枠60万円を最短で“満タン”にするには月額5万円。10歳までに計600万円を入れた場合、年利7.2％の複利で試算すると子供が70歳のときには、大変な額になっている」という――。※本稿は、パックン『パックンの森のお金塾こども投資