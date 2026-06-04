東京Vは4日、J1百年構想リーグプレーオフラウンドG大阪第2戦へ向けて非公開で練習を行った。前日は台風6号の接近で練習を中止。想定の範囲内で、前々日とこの日に練習メニューを分散した。取材対応した城福浩監督（65）は「どこのチームもほとんどそういう中だったので、きのうは思い切ってオフにし、めりはりつけた」と、想定の範囲内でやっていることを明かす。30日の第1戦はアウェーで1−1と引き分け。勝って締めくくれるだ