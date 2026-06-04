◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の岡田悠希外野手（２６）が先制の適時二塁打を放った。「７番・左翼」で先発出場。２回２死一塁で右腕・後藤に対し、初球の１３９キロ直球を中越えに運んだ。２軍は現在６連勝中で貯金１１と好調。７連勝に向けて幸先のいいスタートを切った。