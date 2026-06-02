2026年6月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 6月に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。 ローソン2026年6月の新商品スイーツまとめいま食べたい!これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」(214円)「盛りす