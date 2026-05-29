2シーズン連続の無冠に終わった今季のレアル・マドリードにあって、何か明るい材料を探すとすればアルダ・ギュレルの活躍かもしれない。ギュレルは、18歳の若さで2023年夏にフェネルバフチェからレアルに加入。将来を嘱望されていたが、超一流プレイヤーの揃うレアルで出場機会を得るのは容易ではなく、昨シーズン後半にはレンタル移籍の噂も飛び交っていた。そうした中、昨年夏のシャビ・アロンソ前監督の就任がギュレルにとって