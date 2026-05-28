2026年4月にシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』で、純烈の弟分としてメジャーデビューを果たしたモナキ。純烈・酒井一圭がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」を経て結成された。平均年齢33歳、これまで芸能活動をしていたメンバーや、会社員だったメンバーもいるなど経歴もさまざま。キャッチーで癖になる楽曲や、SNSにアップした動画が話題になり、瞬く間に人気グループに。デビューしての心