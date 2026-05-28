2026年4月にシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』で、純烈の弟分としてメジャーデビューを果たしたモナキ。純烈・酒井一圭がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」を経て結成された。

平均年齢33歳、これまで芸能活動をしていたメンバーや、会社員だったメンバーもいるなど経歴もさまざま。キャッチーで癖になる楽曲や、SNSにアップした動画が話題になり、瞬く間に人気グループに。デビューしての心境と、今後の展望とは?

【写真】尊すぎる…！『モナキ』の“密着”わちゃわちゃショット

モナキは“とんちきおじさんびっくら箱”

─デビュー曲がオリコン週間ランキングシングル部門で3位にランクインした今の気持ちは?

おヨネ(28） オリコン3位という数字をいただいて、すごくうれしいです。デビューしてからがスタートと思うと、「まだまだこんなもんじゃねえ」と。みんなのスマイルをガソリンにして、頑張っていきたいなと思います。

じん（39） 今回はCDを予約していただいたらサイン色紙をお渡しする特典がありました。サインを書くための色紙が1万枚届いたんですよ。もう見た目のインパクトが大きくて。「これ全部はけるの!?」みたいな（笑）。

発売前は、「1万枚売れたら御の字だね」って話していたんですが、発売1週間で4万枚近く売れたそうで、びっくりして嗚咽しました（笑）。

─まだ、モナキを知らない人に、どんなグループだと紹介したい?

ケンケン（29） いい意味で統一感がないグループですね。サカイJrは高学歴の元会社員で、おヨネは歌が大好きな大阪の元会社員、じんはずっと芸能活動を続けてますけど、僕は芸能界を一度やめて戻ってきた。みんなが違うものを持っているので、そういったところが、お客様に楽しく見ていただけるポイントのひとつなのかなと思います。

おヨネ 例えるなら、幕の内弁当みたいなグループだと思っています。鮭が食べたい人もいれば、から揚げや卵焼きが食べたい人もいれば……あとはなんだろう? 梅干しが食べたい人もいると思うんですけど（笑）。食べたいものが一つずつ、まんべんなく入ったグループだと思います。

サカイJr.（37） これから何かを頑張ろう、あきらめていた何かに挑戦しようと思っている人が、僕らの経歴や生き方を見て、自分を投影できるところがグループの強みかなと思っています。

じん じゃあ、僕はみんなが言ってきたことをひと言でまとめますね。……“とんちきおじさんびっくら箱”です!

全員 あははははは!

おヨネ “びっくり箱”じゃなくて?

じん “びっくら箱”です。曲げない（笑）。

ケンケン でもうまくまとまってるかもしれないよ?

サカイJr. 僕たち、MV（ミュージックビデオ）でも段ボール箱から出てくるしね。びっくら箱でいきましょうか（笑）。

デビュー後からの変化

─オーディション挑戦からデビューした後で、変わったことは?

じん 多分、4人の中で僕がいちばん協調性がないんですよ。素直な気持ちをそのままにお届けしたいタイプなので、ちょっとムラもありますし。でも、グループで活動して、協調性が出てきたと思います。本当にえらいです。

サカイJr. えらいとかは、周りが言うことだから。びっくりした（笑）。

じん そっか（笑）。

おヨネ 私は髪形です。デビューにあたって、1年半くらい髪の毛を伸ばしていました。マネージャーさんや女性のスタッフさんにアドバイスをいただいて、このおかっぱヘアに落ち着きました。これまで試した髪形ではいちばん気に入っています。

ケンケン 僕が変わったのは、少しは笑えるようになったことですかね……。

サカイJr. 過去にすごい闇があるみたいな言い方。深掘りしにくいなあ（笑）。

ケンケン いやいや、そうじゃなくて（笑）。これまでも写真撮影の機会があったんですけど、笑顔が苦手で。

ファンの方と特典会で写真撮影をすることや、お仕事でも写真を撮る機会が増えてきたことで、少しずつ自然に笑えるようになってきたなっていうのが、僕の中で変わったポイントですね。

サカイJr. 僕はまだ変わり切れていないんですけれども、感情を表に出すことが不得手なんですね。会社員として十数年働いていましたが、チームで仕事をするときは、自分の一時の感情は出さないようにしていました。

感情表現が豊かな3人を見習って、自分も感情を出していけるようになりたいなと思っています。

1日入れ替わるなら？

─ほかのメンバーと1日入れ替わるなら、誰になって何をしたい?

おヨネ 私はじん君になって、思う存分曲を作りまくりたいですね。

じん 僕は絶対嫌です。自分が一番だと思っているので（笑）。難しいな……。サカイJr.がいいかな。すっごい豪邸に住んでいるんですよ。

サカイJr. 住んでません。

じん 豪邸で優雅にコーヒー飲んで、床にぶちまけたい。

サカイJr. 最低じゃん。なんでそんなことするの?

じん 1日たって、戻ったときに、驚かせたいから。

サカイJr. それならうれしいサプライズにしてよ。戻ったときに地獄じゃん。

じん じゃあちょっとだけ拭いておくね（笑）。

サカイJr. 僕はおヨネちゃんになりたいなと思います。みんなおのおのの良さがあるんですけど、おヨネはやっぱり音感がすごく優れていて、人の歌にハモれるっていう特技があって、自分では絶対できなそうだと思っていることをさらっとやってのけるので、1日と言わずに数日くらい楽しんでみたいですね。

ケンケン せっかくの1日をそれだけに使って大丈夫?

じん じゃあ、ケンケンになったら何をさせてくれるの?

ケンケン え、1日好きに使っていいよ。

じん なにそれ（笑）。ちゃんとアピールしてよ。

ケンケン そうだなあ。街にいたらいろんな人がもれなく振り向いてくれるよ。……いや、もれなくじゃないですけどね。すいません、調子乗りました（笑）。

じん ケンケンはこの中だと誰になりたいの?

ケンケン 正直、本当に誰にもなりたくない（笑）。

じん 俺と同じ回答じゃん!

おヨネ ほんまや。違うこと言ってよ。

ケンケン それなら、じんになりたいです。じんになって朝から晩までお酒を飲んでみたい。酔っぱらったとき、すごく楽しそうなんですよ。

僕は、どちらかというとお酒飲むと眠たくなっちゃうタイプなので、お酒飲んでハイテンションで“イェーイ!”みたいな感じになってみたいですね。

じん 僕のモットーは、“次の日に、お酒も記憶も残さない”なので。

ケンケン ちょっと。記憶は残してください。

サカイJr. 怖いです、メンバーとして。今のモットーは変えてください。記憶は残す、お酒は残さない。

今後の活動でやりたいこと

─今後の活動でやってみたいことは?

じん みんなと筋トレ部の発足が決まっていますので、今後のYouTubeの企画を楽しみにしていてください。

おヨネ あ、嘘ついた。

ケンケン 決まっていないですよ。ひとりで言っているだけです。

サカイJr. 3人は入部していません。

おヨネ でも、何げないひと言から企画が生まれたりしているので、YouTubeも見てほしいですね。

じん 拾ってくれて優しい（笑）。ありがとう。

おヨネ 私がやりたいことはですね、自分たちで曲を作って、アルバムの1曲に入れることができたらなと思っています。

ケンケン みんなキャラが違うので、おのおのに特化したイベントをファンの方を交えてやってみたいですね。僕は、みんなと一緒に身体を動かしたいですね。

じん 筋トレじゃん! つながったじゃん。

ケンケン そうじゃなくて、ボウリングとかそういうアクティビティーをファンの方も交えてやってみたら面白いかなって思います。

サカイJr. もうちょっと先の話ですけど、4人がそれぞれ違う土俵に行って、帰ってきたときに「最強だね」って言われるような……。

ケンケン それ、『ONE PIECE』じゃん!

サカイJr. ちょっと待って! まだだから!

じん そうかもしれないけど、結論が早かった。

サカイJr. 僕たちの強みは、リアルのイベントもするし、SNSにも力を入れているところだと思います。例えば、テレビに出る人と出ない人がいてもいいし、制作側に回ってもいいし、YouTubeで自分のやりたいことをやってもいいし。

おのおのが輝けるところで活動して、また集まって、まじり合わない個性が化学反応を起こしていく、みたいなのが理想的な形だと思います。

ケンケン やっぱり『ONE PIECE』だったね。

サカイJr. 結果そうだったね、もう（笑）。尾田栄一郎先生、よろしくお願いいたします（笑）。

それぞれの意外な一面

Q1 「ほんまは○○やで」な意外な一面は?

じん 実は、多分モナキでいちばんまともな人は僕だと思います。メンバーからは、いちばん変わってるって言われますけどね（笑）。

おヨネ ほんまは人見知りな一面もあるんだよっていうのはありますね。あんまり知られていないと思うんですけど、うすうす気づいてくださっているファンの方もいますね（笑）。

サカイJr. 意外と睡眠をたくさんとらないといけない身体です。寝だめができないタイプなんです。寝ていていいなら、一日中寝ていたいくらいですね。

ケンケン SNS上では“虚無ピンク”って言われることもあるんですけど、ほんまはもっとしゃべるの好きなんやでって言いたいですね（笑）。知れば知るほど、僕はおちゃらけたやつだって思ってもらえると思います。

Q2 自分の身の回りで起こった「なんでやねん」なエピソードは?

じん マネージャーさんに質問をしたときに、うちのピンクの子が答えてくるんですよ。「俺もそうだと思ったんだよね!」とか言って、自分の話をして、僕の疑問は解決しないので、なんでやねんってなりました（笑）。

おヨネ 遠征先のホテルで、共用の洗濯機を使って洗濯していたんですけど、洗濯終わって開けたら知らない人の服が入っていて、なんでやねん!と思いました。自分の洗濯物は無事に発掘できました（笑）。

サカイJr. 母親の話なんですけど、最近は僕よりSNSを駆使していて、「こんな記事が出てたよ」とか、「こんな動画があったよ」って毎日送ってくれるので、なんで自分より詳しくなってんねん!って思いましたね。

ケンケン 信号待ちをしているときに、目の前に鳩のフンが落ちてきて、なんでやねん!ってなりました。当たらなかったんでよかったですけど。当たってたらそれはそれで、運がついててなんでやねんになってたかもしれないですね（笑）。