隙間からチラリ！ ふわふわなお手てでおもちゃを狙う猫YouTubeチャンネル「Xiedubbel」では、お気に入りの遊びをする猫・ティモの様子が配信され、動画のコメント欄には「ふわふわのお手てがかわいすぎる！」「すごく賢い子だね」の声が続出しました。【画像5枚】「手だけ…！？」これが、“猫さん”の全身です！モフモフしたい〜〜！注目を集めたのは「Meet Timo’s fluffy paws（while he’s playing his favourite game）」