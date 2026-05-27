隙間からチラリ！ ふわふわなお手てでおもちゃを狙う猫

YouTubeチャンネル「Xiedubbel」では、お気に入りの遊びをする猫・ティモの様子が配信され、動画のコメント欄には「ふわふわのお手てがかわいすぎる！」「すごく賢い子だね」の声が続出しました。

【画像5枚】「手だけ…！？」これが、“猫さん”の全身です！モフモフしたい〜〜！

注目を集めたのは「Meet Timo’s fluffy paws（while he’s playing his favourite game）」という動画。ドアの隙間から、ティモのかわいいふわふわのお手てがのぞいているシーンから始まります。

ドアのわずかな隙間から手を出して何かを探している様子。紙のおもちゃを見つけ、「あったニャ！」と言わんばかりに一生懸命手を伸ばして取ろうとしています。

「絶対にとるのニャ！」 試行錯誤する姿にキュン

しかし、ドアの隙間が狭くてなかなか取れません。「もう少しだと思うんだけどニャ」と左右の手を交互に動かしながら、紙のおもちゃを引き寄せようと頑張ります。見えないドアの向こう側を探るように手を差し込む姿もかわいらしく、夢中になっている様子が伝わってきますね。

どうしても取れないので、とうとうドアの向こうから顔をひょこっと出して確認。「やっぱりあるのニャ」とおもちゃをじっと見つめ、位置を確かめているようです。「よし、もう一回遊ぶのニャ！」と、またドアの向こうに戻っていきました。

タイミングを計り、狙いを定めると素早く“パシッ”と一撃。ついに紙のおもちゃを引き入れることに成功しました。ふわふわの手で見事に紙のおもちゃを引き寄せる姿は、見ているこちら側までうれしくなる瞬間です。

最後まで挑戦し続けるティモの様子に癒やされた人も多かったようで、動画を見た視聴者からは「お手てが綿みたい」「肉球アップ最高です！」「ずっと遊んでるの尊い」などの声が集まっていました。ティモのふわふわの肉球をぜひご鑑賞ください。