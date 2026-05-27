巨人の戸郷翔征投手（２６）が今季２勝目を目指して、２７日の交流戦・ソフトバンク戦（東京Ｄ）で先発する。阿部前監督の辞任でチームに衝撃が走る中、２６日は東京Ｄでキャッチボールなどで最終調整し「野球をしている以上は目の前の勝利というものに選手は向かっていくのが一番ですし、チームが団結する時だと思うので。なんとか勝てるようにやっていきます」と前を向いた。開幕は２軍スタートと出遅れたが、今季３度目の先